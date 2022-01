“Tali e Quali Show”, Cristiano Malgioglio potrebbe abbandonare il programma: emergono dissapori proprio con il conduttore Carlo Conti…

Alla luce del formidabile successo di “Tale e Quale Show”, che durante l’edizione 2021 ha visto il trionfo dei Gemelli di Guidonia, Carlo Conti ha deciso di riproporre il format in una inedita, travolgente versione. Si tratta di “Tali e Quali Show”, un ciclo di cinque appuntamenti che vede persone comuni nelle vesti di concorrenti.

Il programma, in onda nella prima serata del sabato, prevede la vittoria di un solo partecipante per ogni puntata, che si andrà poi a scontrare in un “mini torneo” con i vincitori delle precedenti e con la campionessa dello scorso anno. Nel ruolo di giudici, gli insostituibili Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio. Proprio quest’ultimo, tuttavia, avrebbe avuto dei dissapori con l’amato conduttore di Rai 1. La sua presenza, nell’appuntamento di sabato, potrebbe essere a rischio.

“Tali e Quali”, Cristiano Malgioglio potrebbe abbandonare il programma: attriti con Carlo Conti

Nella sua versione interamente “nip”, “Tali e Quali Show” sta riscuotendo consensi davvero inaspettati. Nonostante il programma non riesca ed eguagliare lo share di “C’è posta per te”, diretto concorrente del sabato sera, Carlo Conti è in grado di dare del filo da torcere a Maria De Filippi. Merito sicuramente della scoppiettante giuria, composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio, ed un giurato a sorpresa che cambia ad ogni puntata.

Proprio Malgioglio, nel corso dell’appuntamento di sabato, è stato il protagonista di un siparietto che ha lasciato il pubblico ammutolito. Mentre il cantante stava esprimendo alcune considerazioni circa la performance di un concorrente, il conduttore ha dovuto stopparlo per esigenze legate alle tempistiche della diretta. La reazione di Malgioglio è stata furiosa e totalmente inaspettata.

“Non capisco perché gli altri li lasci parlare, mentre a me mi interrompi sempre!“, ha esclamato il giurato, suscitando la risata a crepapelle di Conti. “Perché tu parli tanto…“, ha replicato il conduttore, prestandosi più che volentieri al siparietto creato da Cristiano. Il cantante, fingendosi arrabbiato, ha liquidato la questione con le seguenti parole: “allora la prossima puntata non vengo più!“.

Una minaccia priva di qualsiasi reale intenzione, quella del giurato, che ha divertito enormemente i colleghi, così come il pubblico in studio.