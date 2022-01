Scoppia il panico a Palazzo Palladini: i protagonisti di Un Posto al Sole stanno vivendo dei momenti davvero molto difficili

Nelle ultime puntate, Katia è ritornata in Un Posto al Sole dopo moltissimi anni. La mamma di Nunzio ha deciso di partire per Napoli per stare vicina a suo figlio, che da un po’ di mesi si è stabilito a casa di suo padre Franco. Il suo arrivo è avvenuto proprio nel momento in cui Angela è partita per la Sicilia. Un lavoro l’ha allontanata da casa e anche se Bianca ha provato ad essere forte, sta davvero sentendo moltissimo la mancanza di sua madre. E Katia, piombata improvvisamente nella sua vita, non le sta rendendo le cose facili.

Un Posto al Sole, scoppia la lite a Palazzo Palladini tra Bianca e Katia

Bianca, infatti, non ha preso affatto bene l’arrivo di Katia in casa sua. Non è ancora chiaro il motivo per cui le da così tanto fastidio, anche perché non era ancora nata quando lei e suo padre ebbero una relazione. Forse, nonostante questo, ha paura che qualcosa possa riaccadere tra loro e che Katia finirà per prendere il posto di Angela.

Fino ad ora si è limitata ad essere di cattivo umore e a lanciarle occhiatacce, ma nelle prossime puntate la bambina perderà davvero la pazienza.

A portarla al limite sarà un brutto voto preso a scuola, che la farà tornare a casa più nervosa che mai. In questa occasione, si ritroverà davanti Katia e finirà per attaccarla, dando sfogo finalmente a quello che da giorni le sta passando per la testa.

Come reagirà Katia? Da quando è arrivata a Napoli, ha cercato in ogni modo di comprendere le ragioni nascoste dietro ai comportamenti della piccola Bianca.