“La più bella, una favola” Aida Yespica in minigonna è incontenibile, posa esagerata: la FOTO da infarto

Aida Yespica ha pubblicato sul suo profilo Instagram una fotografia in cui indossa una minigonna super attillata: la foto stende i fans.

Aida Yespica, dopo tutti questi anni, riesce ancora a far battere forte il cuore dei suoi ammiratori. La nativa di Barquisimeto alza con facilità le palpitazioni dei suoi fans mettendo in mostra il suo fisico illegale e le sue forme esplosive. I canali preferenziali della modella e showgirl sono ovviamente i social network: Instagram è il servizio di rete sociale più amato dalle star e dai vip.

Questa sera, la Yespica ha condiviso un nuovissimo post sul suo profilo mandando in visibilio il suo bacino d’utenza. La sua sensualità è decisamente fuori dal comune mentre la sua esplosività rompe letteralmente gli schermi degli smartphone di chi la segue.

Aida Yespica in minigonna è incontenibile: che bomba sexy

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝒜𝒾𝒹𝒶 𝒴𝑒𝓈𝓅𝒾𝒸𝒶 (@aidayespica27official)

Aida, in queste ore, è finita nel mirino del Gossip per le dichiarazioni di Delia Duran. La venezuelana, direttamente dalla Casa del ‘Grande Fratello Vip’, sta rilasciando dichiarazioni a dir poco sorprendenti in cui sta svelando dettagli della sua vita sentimentale. La Duran ha infatti spiegato di aver avuto un flirt proprio con la Yespica. Nonostante queste dichiarazioni, la showgirl ha lasciato ancora una volta senza fiato i suoi numerosissimi followers su Instagram.

Nell’immagine in questione, la 39enne indossa una minigonna davvero troppo corta che fa stropicciare gli occhi dei followers. La camicia, invece, è decisamente particolare e ‘disegna’ il suo davanzale da sogno. La classe 1982 stuzzica le fantasie dei suoi ammiratori assumendo una posa intrigante. ‘Detox Day’, ha scritto semplicemente in didascalia la bella showgirl. A quanto pare, anche la Yespica ha deciso di provare questo particolare regime alimentare in cui si cerca di disintossicare il proprio organismo.