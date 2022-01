Ambra Angiolini inguaia Allegri: quel chiodo fisso che ha stroncato il loro amore

L’attrice, Ambra Angiolini esce allo scoperto e bacchetta Max Allegri, causa scatenante la fine del loro amore: i dettagli sconvolgenti.

Una delle più tristi realtà del mondo dello spettacolo dell’ultima ora è senz’altro la fine della relazione d’amore tra Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri.

Finora nessuno dei due ha avuto il coraggio di uscire allo scoperto e giustificare le ragioni per cui tra loro non è più come prima. Nel corso delle ultime settimane si sono susseguiti una serie di eventi che hanno lanciato ‘input’ piuttosto importanti sul doloroso allontanamento.

Basta pensare alla pubblicità del libro dell’attrice di cui Francesco Renga (l’ex) si è fatto carico per aiutarla a fare odiens. Quanto sull’altra sponda del naviglio, l’attuale allenatore della Juventus, sin dall’inizio della stagione calcistica è sembrato piuttosto confuso e senza idee, al contrario di quanto gli capitava un tempo.

Altre ipotesi finite sulle prime pagine dei quotidiani di gossip più letti indicavano in Allegri il vero ‘capo espiatorio‘ della fine del sogno d’amore

Ambra Angiolini, la reazione alla domanda su Allegri è plateale! I dettagli

L’ultima ipotesi che circola sui maggiori quotidiani di gossip che spiegano le vere ragioni della fine dell’amore tra Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri parla di un tradimento di coppia, tenuto nascosto per tanto tempo.

A pagarne le conseguenze tra i due ex coniugi sembrerebbe essere proprio l’autrice del nuovo romanzo giallo “InFame“. Titolo voluto? Direbbe qualche detrattore di turno. A giudicare dall’apparenza potrebbe essere, ma non ci è lecito sapere se si tratti di dettagli legati alla triste separazione.

Con il passare dei giorni, però la situazione ha continuato ad evolversi fino ad arrivare all’intervista ‘bomba’ che gela il cuore del traghettatore bianconero.

Ambra Angiolini devia ogni tipo di discorso legato all’ormai ex compagno e si concentra sui problemi legati al sociale, come il tema sul disturbo alimentare nelle donne.

Che sia proprio il tradimento, la causa scatenante che risuona come un ronzio fastidioso nei pensieri e nelle orecchie della scrittrice?

In attesa di nuovi aggiornamenti i due, a giudicare dalla reazione della vippona sembrano sempre più lontani l’uno dall’altro. Anche solo dall’idea di imbastire una trattativa per dar vita ad un nuovo riavvicinamento.