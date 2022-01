Andrea Delogu ha condiviso un post sui social network in cui ha svelato la sua reazione per la splendida notizia: il contenuto sta facendo il giro del web.

Andrea Delogu è sicuramente una delle conduttrici più seguite dal pubblico italiano: i fans la amano e gli ammiratori restano costantemente stregati dai contenuti che piazza sul web. Nella sua incredibile carriera, la classe 1982 ha fatto parte del corpo di ballo di ‘Mai dire domenica’, ha condotto programmi come ‘Il processo del lunedì’ e ‘La vita in diretta Estate’ e ha fatto parte del duo ‘Cinema2’ fondato con Barbara Clara.

La 39enne è seguitissima sui social network: i followers aspettano sempre con trepidazione i suoi post. La conduttrice, in questi giorni, ha catturato i riflettori per l’intervista rilasciata al settimanale F in cui ha svelato i motivi per cui è naufragato il matrimonio con Francesco Montanari. “Era finito l’amore“: questa la causa principale della loro rottura. Andrea, questa sera, ha pubblicato un post per svelare la sua reazione alla magnifica notizia.

Andrea Delogu reagisce così alla splendida notizia: il post fa il giro del web

“Io non posso restare seduta in disparte, ne arte ne parte, non sono capace di stare a guardare quegli occhi azzurri e poi non provare un brivido dentro e correrti incontro e gridarti GRAZIE PRESIDENTE!”: la Delogu ha accolto la notizia del giorno riportato un estratto della canzone ‘Ricominciamo’ di Adriano Pappalardo.

La conduttrice ha allegato al post anche una fotografia fantastica in cui mostra anche la sua bellezza. Come se non bastasse, la classe 1982 indossa una magliettina su cui c’è scritto il cognome del Presidente della Repubblica. Sergio Mattarella, infatti, è stato rieletto con 759 voti.

