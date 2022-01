“Spacco internet mostrando le mie chiaxxe” Arisa si sveglia, si mette in mutande e lo fa vedere a tutti – FOTO

Arisa surriscalda l’atmosfera social pubblicando una foto dal contenuto a dir poco bollente: i fan impazziscono di fronte a tanta sensualità

Un’annata decisamente favorevole per Arisa, che dopo aver ricoperto il ruolo di professoressa ad “Amici” si è tuffata a capofitto in un’avventura decisamente non nelle sue corde. Eppure, il percorso della cantante a “Ballando con le Stelle” ha sorpreso il pubblico di puntata in puntata, fino alla conquista della strameritata medaglia d’oro.

L’artista, che ha visto i suoi followers raddoppiare nel giro di pochi mesi, non manca di stupirli attraverso scatti che ritraggono la sua dirompente sensualità. Nell’ultimo post, in particolare, Arisa ha scelto di mostrarsi in intimo e con il suo “lato migliore” in primo piano. I commenti sono stati moltissimi e tutti a suo favore…

Arisa si sveglia, si mette in mutande e lo fa vedere a tutti: la FOTO è clamorosa

Attraverso un lungo messaggio arrivato tramite i social, la splendida Arisa ha cercato di invogliare i followers all’acquisto del suo settimo album in studio. L’EP, intitolato “Ero romantica“, è stato rilasciato lo scorso 26 novembre e contiene, tra le varie tracce, anche il brano “Potevi fare di più“, che la cantante ha presentato nel corso del 71esimo Festival di Sanremo.

Senza dubbio, la didascalia che accompagna la compilation balza all’occhio per l’inaspettata sfrontatezza esibita dalla cantante. “Oggi si lavora, ma prima, voglio mostrarvi uno scorcio delle mie chiappe per spaccare l’internet“, ha esordito Arisa, con il chiaro intento di catalizzare tutte le attenzioni su di sé.

Con indosso un completino intimo total black, la cantante ha dato risalto alla pelle diafana ed ha al contempo valorizzato quelle curve che, fino a poco tempo fa, sembrava piuttosto restia ad esibire. “Quanto sei bella“, “Ti sequestrerei…“, hanno scritto gli utenti, catturati dalla visuale a dir poco a luci rosse.

Con la frase che va a chiudere la lunga descrizione, Arisa ha voluto lanciare un messaggio di auto-accettazione a tutte le sue fan donne. Queste sono state le parole dell’artista: “DONNA, repeat after me. Riempitici la bocca e l’autostima“.