Arisa regala attimi di passione, piegata in avanti mostra il davanzale…buonanotte indimenticabile. FOTO

La cantante ha dato la buonanotte ai fan con una serie di scatti direttamente dalla sua camera d’albergo, solo una canotta leggera e nulla di più.

Nuovo anno e nuova vita per la cantante che ha stupito tutti pochi giorni fa con un nuovo colore di capelli rosa chiaro che le dona un’aria sbarazzina e super fresca.

Un look romantico come il suo nuovissimo album uscito il 24 gennaio e dal titolo emblematico e ricco di patos, “Ero romantica”, dove l’artista parla delle sue due anime, da un lato quella più spregiudicata, dall’altra quella più intima, come possiamo vedere anche dalla copertina doppiata del disco.

Sfrontata e sempre inaspettata, Arisa qui vuole celebrare la femminilità e le sue contraddizioni contro una società in cui l’omologazione pare essere stata finora la sola scelta vincente. Mai uguale a se stessa tanto che non teme i giudici esterni, neppure quando augura la buonanotte in lingerie e accende la passione.

Arisa manda in tilt il web: “Buona notte a tutti da #roma”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Arisa (@arisamusic)

In trasferta per lavoro Arisa ieri sera ha dato la buonanotte ai fan direttamente dalla sua camera d’albergo che la ospiterà per qualche giorno.

Lo fa distesa a letto con la luce fioca della abat jour alle sue spalle che le regala un colorito aranciato in cui il rosa dei suoi capelli spicca in modo prepotente e frizzante. Un carosello di ben 4 scatti che la catturano in primissimo pianto, labbra carnose ancora belle turgide grazie al rossetto matte che indossa ed una pelle liscia e vellutata.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Andrea Delogu, arriva la splendida notizia e lei reagisce così: il post fa il giro del web – FOTO

Arisa indossa una canotta leggera che però nella posa frontale si allarga proprio nella scollatura del seno e svela il davanzale rigoglioso e florido. Accende la passione anche a tarda notte senza togliere nulla all’immaginazione, svelando la sua anima impavida.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Le Donatella, Giulia Provvedi sirenetta in bikini: la piroetta a 360° manda in paradiso – VIDEO con finale a sorpresa

I fan sono impazziti nei commenti e nei like, stavolta diverse migliaia. Tutti però sono unanimi nel concordare che il nuovo colore le sta divinamente e che non dovrebbe abbandonarlo più: “Non tornare mai più mora sei stupenda così 🔥”. Voi cosa ne pensate?