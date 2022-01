“Non avrei mai immaginato questa cosa..” Aurora Ramazzotti distrutta, la verità su Tomaso e Michelle

Tomaso Trussardi si sbilancia sul suo rapporto con Michelle Hunziker, tirando in ballo la figlia Aurora Ramazzotti: “non avrei mai immaginato questa cosa…”

Nel corso di un’intervista rilasciata a Il Corriere della Sera, Tomaso Trussardi ha ripercorso gli ultimi anni trascorsi al fianco di Michelle Hunziker, ormai sua ex moglie. L’imprenditore, pur non nascondendo l’amara delusione, ha sottolineato di essere in buonissimi rapporti con la mamma delle sue figlie: “tra noi c’è totale apertura“.

Una condizione sicuramente importantissima quando si giunge ad una separazione, specie se a farne le spese sono due bambine di 9 e 7 anni. Michelle e Tomaso, che hanno condiviso oltre dieci anni di vita insieme, hanno anche cresciuto la primogenita della conduttrice, Aurora Ramazzotti. Su quest’ultima, Trussardi si è sbilanciato parecchio con parole che nessuno avrebbe mai immaginato.

Tomaso Trussardi, durante questi dieci anni di fidanzamento e matrimonio con Michelle, è divenuto una figura importantissima per la primogenita dell’ex moglie, Aurora Ramazzotti. L’imprenditore, ai microfoni de Il Corriere della Sera, non è riuscito a nascondere l’enorme delusione scaturita dal fallimento della relazione con la conduttrice. “Quando ci siamo sposati non avremmo mai immaginato di lasciarci“: queste le sue parole.

Sulla primogenita dell’ex moglie, in particolare, l’imprenditore ha speso parole dolcissime e che testimoniano l’affetto incondizionato che lo lega a lei. “Sono entrato nella sua vita quando aveva 16 anni, non è stato facile“, ha spiegato Trussardi, che si è definito un vero e proprio fratello maggiore per la figlia di Eros Ramazzotti. Quest’ultima, che non si è ancora espressa in merito alla separazione della mamma, sembrerebbe però essersi allontanata drasticamente dall’ormai ex patrigno.

“I nostri rapporti si sono rarefatti, spero che tutto si sistemi“, ha chiosato Trussardi, che ha tutta l’intenzione di continuare ad offrire il proprio sostegno alla famiglia della Hunziker. Nonostante l’amore sia finito, il bene e il rispetto tra Michelle e Tomaso non sembrano destinati a spegnersi.