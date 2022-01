Beatrice Borromeo e Casiraghi trovati così: la notizia che ha sconvolto tutti

Pizzicati durante un evento chic, l’ex modella, Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi hanno suscitato grande attenzione: scopriamo il perchè.

Non eravamo abituati a vedere due personaggi illustri come Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi prendere parte ad iniziative di tal genere. L’ex modella e giornalista a ‘mezzo busto’ aveva abboccato alle avances del terzo figlio di Caroline di Monaco, fino a formare una coppia indissolubile.

Dall’alto della sua esperienza lontana dai riflettori della moda o dei contesti chic, in pochi si sarebbero aspettati che la coppia si presentasse così, di punta in bianco davanti ad emittenti radio, tv e telecamere di tutto il mondo.

L’evento a cui i due volti principeschi hanno dato il loro assenso per la partecipazione è di quelli da annoverare tra le più nobili vetrine a livello internazionale. Alla cosiddetta Haute Couture di Dior figuravano anche due delle tre sorelle Ferragni.

Per la precisione si tratta di Chiara e Valentina, sfilanti in passerella con un outfit a tratti succinto. All’imperdibile occasione hanno partecipato altri volti noti dello spettacolo, tra cui Naomi Campbell e Kanye West (ex di Kim Kardashian)

Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi pizzicati dalle telecamere: il gesto che ha sorpreso tutti

Ce n’è voluto di tempo per vedere i due volti principeschi sotto l’occhio del ciclone delle telecamere che contano. Parliamo di un contesto particolare, una passerella imperdibile, un’occasione unica per rilanciarsi definitivamente.

E’ ciò che è capitato a Pierre Casiraghi, terzogenito di Caroline Di Monaco e Beatrice Borromeo, ex modella, considerata dai tabloid britannici, il volto femminile più chic ed elegante dell’ultimo secolo.

Alla Haute Couture di Dior (di cui vi sono testimoni) di Parigi, al momento del loro ingresso sul tappeto rosso, le inquadrature hanno aggiustato il mirino sulla coppia, mettendo a fuoco il dettaglio che ha colpito tutti i presenti e gli interessati.

Beatrice e Pierre si son tenuti per tutta la sfilata, mano per mano a dimostrazione che la loro relazione viaggia spedita a gonfie vele.

Una vera e propria notizia dal momento in cui quasi nessuno tra gli addetti si sarebbe mai aspettato che la coppia si esponesse così tanto.