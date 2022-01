La strepitosa conduttrice radiofonica italiana Francesca Fialdini ha pubblicato un post, che comprende tre foto ed un video da serie A.

La bellissima conduttrice televisiva del programma ‘Dai noi… a ruota libera‘ ha pubblicato un post, che comprende tre foto ed un video girato proprio durante una puntata della trasmissione.

Nella prima immagine del post, Francesca viene immortalata insieme ai cantanti del gruppo musicale ‘Neri per caso‘: ciò che attira maggiormente l’attenzione dei fan è, senza dubbio, il suo sfavillante abito rosso, abbinato ai tacchi.

Il vestito che indossa ha una scollatura a girocollo, una vestibilità aderente e le maniche lunghe: Francesca detta le leggi della moda!

Nella didascalia la Fialdini ha speso due parole per descrivere gli artisti che compaiono affianco a lei in questa prima foto: “I neri per caso oggi mi hanno portato indietro nel tempo. Sono pazzeschi, dal vivo ancora di più”.

Francesca Fialdini, un sogno ad occhi aperti: la sua bellezza magnetica tiene tutti incollati allo schermo!

Se vuoi vedere l’ultimo post di Francesca Fialdini vai a successivo