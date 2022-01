Covid-19, morta bimba di soli due anni: colpita dal virus nei giorni scorsi

Nella notte è morta all’ospedale Bambino Gesù di Roma la bimba calabrese di 2 anni colpita dal Covid-19 nei giorni scorsi.

Non ce l’ha fatta la bambina calabrese di 2 anni ricoverata in ospedale dopo essere stata colpita dal coronavirus. La piccola era stata portata in pronto soccorso dai genitori, ma i medici, considerato l’aggravarsi delle condizioni, hanno disposto il trasferimento d’urgenza al Bambino Gesù di Roma, dove era arrivata ieri. Purtroppo gli sforzi dei sanitari non sono serviti a nulla: nella notte il cuore della bimba ha smesso di battere.

Covid-19, morta la bimba di due anni ricoverata al Bambino Gesù di Roma

La scorsa notte, tra sabato 29 e domenica 30 gennaio, è morta all’ospedale Bambino Gesù di Roma Ginevra, la piccola di 2 anni di Mesoraca (Crotone) colpita dal Covid-19.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Giallo della Vigilia di Natale, la svolta: arrestata una giovane per omicidio

La bimba, riportano alcune testate locali e la redazione di Fanpage, venerdì era stata portata in ospedale dai genitori dopo aver accusato problemi respiratori e febbre. I medici, costatata la positività della bambina e le sue condizioni, hanno disposto il trasferimento il nosocomio Pugliese Ciaccio di Catanzaro. L’aggravarsi del quadro clinico, alcune ore più tardi, ha costretto i sanitari ad un nuovo trasferimento presso il Bambino Gesù di Roma, dove è arrivata a bordo di un aereo militare atterrato a Ciampino.

I medici della Capitale hanno provato a salvare la vita di Ginevra in tutti i modi, ma ogni tentativo è stato vano. Nella notte è sopraggiunto il decesso che ha gettato nello sconforto i familiari.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Precipita con la mountain-bike in un dirupo: uomo muore sotto gli occhi degli amici

Sotto choc la comunità di Mesoraca che, appresa la notizia, si è stretta al dolore della famiglia. Tra i messaggi di cordoglio apparsi sui social anche quello dell’Amministrazione Comunale. “È volata in cielo – si legge sulla pagina Facebook del Comune di Mesoraca- una piccola creatura di appena due anni, bella, raggiante e dal sorriso meraviglioso. Sarai un angelo meraviglioso Ginevra, nel giardino dei piccoli angeli”.

Il sindaco Annibale Parise, si chiude il post, attraverso un’ordinanza, proclamerà il lutto cittadino nel giorno dei funerali della bimba.