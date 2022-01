Cristina Marino ha condiviso uno scatto bollente sul suo profilo in cui indossa un favoloso micro bikini: un dettaglio fa però infuriare i fans.

La bellissima Cristina Marino sta vivendo una vacanza da sogno nello spettacolare scenario delle Maldive. Gli scatti che sta regalando al pubblico del web sono a dir poco sbalorditivi: tra spiagge mozzafiato e spettacoli della natura, la 31enne non perde mai l’occasione di mostrare anche il suo corpo perfetto.

Le fotografie in costume stanno lasciando senza parole gli ammiratori: davanti e didietro, ogni singolo centimetro del suo fisico monumentale manda in estasi il web. L’immagine piazzata online quest’oggi ha conquistato l’interesse della platea con una facilità imbarazzante: arriva però un’inaspettata pioggia di critiche.

Cristina Marino micro bikini e glutei scoperti. Ma fans furiosi per un dettaglio

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristina Marino (@cristina__marino)

Cristina Marino, per la sua vacanza da sogno, ha ovviamente optato per un resort favoloso. Da ogni angolo dell’incredibile struttura ricettiva, la nota attrice sta regalando scatti al limite del proibito in cui mette in mostra le sue forme spettacolari. Lo scatto condiviso poco fa è un qualcosa di inaudito: la Marino indossa un micro bikini che scopre letteralmente i suoi glutei marmorei.

La classe 1991 sprizza sensualità da tutti i pori: la sua bellezza non ha eguali, così come la sua classe e la sua esplosività. In didascalia è stata riportata solamente un’emoticon a forma di cocco: non a caso tra le sue mani c’è una bevanda a base di questo frutto tropicale. Nonostante lo scatto esagerato, i fans non sono contenti: c’è un dettaglio che sta facendo infuriare tutti.

“Sempre con aria arrabbiata sorridi al mondo una volta”, ha scritto un utente. “Mi inquieti con il broncio perenne”, “Fallo un sorriso ogni tanto”, “Molto molto bella…ma con un sorriso saresti ancora più bella”, “Non ti manca nulla…e sorridi qualche volta”, si legge ancora. L’inaspettata pioggia di critiche non oscura comunque la bontà dell’immagine.