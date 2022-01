Una donna fuori dal comune Justine Mattera. La soubrette presenta il meglio di sé con due scatti da sogno inediti. In posa è “un’opera d’arte”.

In moltissimi ricordano l’approdo nella penisola italiana della meravigliosa showgirl nativa della Grande Mela, Justine Mattera. A partire dai suoi esordi negli anni 2000 i telespettatori si dimostrarono subito meravigliati dalla sua incredibile somiglianza con l’indimenticabile Marylin Monroe.

Ad oggi, con una vena poetica ed intellettuale ben esibita, una grande passione per lo sport ed in particolare quella per il ciclismo, e con infine una silhouette statuaria derivante da tali propensioni, la renderebbero, secondo il parere dei suoi oltre 500mila follower, ancor più “una diva di altri tempi“. A lampante dimostrazione di quanto detto sinora si affacciano in rete, in questa fine di gennaio, due nuovissimi scatti della soubrette classe 1971.

“Donna superstar” Justine Mattera si lascia scoprire: è la sensualità fatta persona

