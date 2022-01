Elisabetta Gregoraci si è mostrata in una versione inaspettata da una location mozzafiato. La visione fa sognare i fan, estasiati da tanta bellezza.

Felicità a mille e fascino a non finire. Elisabetta Gregoraci ha fatto sognare il pubblico per l’ennesima volta mostrandosi in un momento speciale per il quale ha scelto un look mozzafiato.

La showgirl e conduttrice, 41 anni di Soverato, è attivissima su Instagram: 1,9 milioni di follower, scatto dopo scatto racconta le sue giornate scandite tra set, shooting e momenti spensierati al fianco del figlio Nathan Falco, nato dalla sua relazione con Briatore.

È proprio con lui che si è mostrata nell’ultimo post condiviso sul social con cui ha mandato in estasi tutti: in gita a Londra, si è mostrata incredibile per le vie della capitale inglese.

Elisabetta Gregoraci: mise da infarto per quel viaggio speciale

