Elodie è “in attesa…”: la notizia che sconvolge i fan..Chi al suo fianco? La grande verità…FOTO

La classifica FIMI di questa settimana vede una nuova prima posizione tra i singoli più venduti: la reazione di Elodie alla notizia

Come ogni settimana FIMI (Federazione Industria Musicale Italiana) ha pubblicato la classifica inerente alle vendite degli album, dei singoli e dei vinili degli ultimi sette giorni. Ancora una volta tutto si ribalta e i podi subiscono dei cambiamenti, portando delle nuove prime posizioni. Scopriamo insieme i dati di questa settimana e la reazione di chi è riuscito a raggiungere la vetta. Si tratta di Elodie che ci ha tenuto a rivelare a sorpresa anche una notizia riguardante il suo nuovo singolo.

Elodie e Rkomi: la coppia che conquista la prima posizione. La reazione della cantante

Dopo il successo ottenuto con l’album “Taxi driver“, di cui ha appena pubblicato la versione deluxe, Rkomi torna in vetta alla classifica dei singoli e lo fa proprio insieme a Elodie. La loro collaborazione, “La coda del diavolo“, schizza al primo posto come singolo più venduto della settimana in Italia. Scende in seconda posizione Sick Luke con “Le solite pare” -realizzato insieme a Tha Supreme e Sfera Ebbasta– mentre risale al terzo posto Blanco con “Finché non mi seppelliscono“.

Per Elodie il raggiungimento della prima posizione ha rappresentato un “super risultato“, come scrive nel post di ringraziamento condiviso su Instagram. “Grazie Mirko per avermi dato un passaggio sul tuo taxi“, sottolinea, prima di sorprendere i fan con un’anticipazione. “In attesa del nuovo singolo in uscita a Marzo…“, rivela. Rkomi si prepara invece al debutto sul palco del Festival di Sanremo con il brano “Insuperabile“.

Sul podio degli album più venduti resta invece fisso in terza posizione Marracash con “Noi, Loro, Gli Altri“, mentre Noyz Narcos scende al secondo posto con “Virus“. Torna a occupare la vetta dei dischi più ascoltati Sick Luke con il suo “X2“, il primo progetto discografico del giovane produttore che sta riscuotendo un notevole successo.

Di settimana in settimana la classifica FIMI ci permette di dare uno sguardo al mercato discografico e alle preferenze degli amanti di musica. Cosa accadrà nei prossimi sette giorni? Il Festival di Sanremo e i suoi partecipanti incombono e sono pronti a competere per ottenere la posizione più alta nelle classifiche di vendita.