Gianni Sperti ha sorpreso i followers con le recenti Instagram stories: arriva il bacio con la collega famosissima. La conoscete tutti!

Il 2022 è iniziato all’insegna dei buoni propositi per Gianni Sperti, protagonista indiscusso delle dinamiche di “Uomini e Donne”. Come annunciato ai followers attraverso l’ultimo post di Instagram, l’ex ballerino ha tutta l’intenzione di affrontare il nuovo anno inseguendo un unico scopo: essere libero.

Gli utenti, che apprezzano le qualità ed il modo di fare dell’opinionista, vorrebbero vederlo felice accanto ad una persona che possa essere per lui la compagna della vita. Nelle ultime ore, tuttavia, proprio Sperti ha sorpreso il suo pubblico attraverso una story a dir poco inaspettata. Tra gli scatti, fa capolino quello in cui l’ex ballerino bacia una nota collega. I dettagli sono assurdi e vi lasceranno sbalorditi.

Gianni Sperti sorprende tutti: arriva il bacio con la nota collega. La FOTO li inchioda

Il rapporto tra Gianni Sperti e Tina Cipollari è sempre stato un rapporto di alti e bassi. I due opinionisti di “Uomini e Donne”, spesso e volentieri, non si tirano indietro dall’esprimere le loro divergenze rispetto ai siparietti che avvengono in studio. Riflessivo e pacato l’ex ballerino, irruenta ed istintiva la collega, tra Gianni e Tina le scintille non mancano mai.

Al netto di questi contrasti, parallelamente, il bene tra la Cipollari e Sperti appare immenso ed insostituibile. Di recente, proprio Gianni ha voluto condividere un sorprendente video attraverso le Instagram stories, in cui sono racchiuse una serie di immagini che lo ritraggono al fianco di Tina. Tra foto che li vedono sorridenti e complici, spunta uno scatto che ha sicuramente catturato le attenzioni dei numerosissimi fan dell’ex ballerino.

Nello specifico i due opinionisti, stretti l’uno all’altra, si scambiano un tenero bacio sulle labbra. Un’immagine che non può certamente passare inosservata e che sottolinea, per l’ennesima volta, la profondità dell’amicizia che unisce i due colleghi.

Gianni e Tina, che lavorano fianco a fianco da più di vent’anni, sono molto legati anche all’infuori del contesto televisivo. I siparietti che li vedono spesso e volentieri contrapposti non sono altro che la conferma del rapporto indissolubile che si è creato tra loro.