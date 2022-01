Le Donatella, Giulia Provvedi sirenetta in bikini: la piroetta a 360° manda in paradiso – VIDEO con finale a sorpresa

La bella gemella del duo canoro ha stregato ancora una volta i fan con un video in cui mostra le curve sinuose strette in un micro bikini colorato.

Le gemelle Silvia e Giulia Provvedi classe 1993, sono diventate famose come cantanti ad “X-Factor” nel 2012 ma in pochissimo tempo sono riuscite ad imporsi nella scena musicale anche come un vero e proprio fenomeno social per via del loro temperamento focoso decisamente sopra le righe.

Su Instagram contano quasi 1 milione e mezzo di followers che le seguono sempre con grande devozione contenuto dopo contenuto. Stravaganti e irriverenti, anche ieri hanno distratto l’attenzione con un video che in poco tempo ha ottenuto 22mila like.

In primo piano ancora Giulia, la sorella più stravagante, che gioca nell’acqua cristallina delle Isole Mauritius con un bikini che non lascia nulla all’immaginazione.

Giulia Provvedi conquista il web, lato A e B da sogno

Nell’ultimo video pubblicato nella pagina Ig delle sue sorelle, vediamo Giulia in spiaggia mentre percorre il bagnasciuga ed entra in acqua come la Venere del Botticelli: bikini mini super colorato e bandana fucsia annodata alla nuca che svolazza ad ogni suo passo.

Cammina maestosa svolgendo più di una piroetta su se stessa, con le mani al cielo e un sorriso contagioso che però non distrae dal suo fondoschiena sodo e maestoso ben coronato dallo slip sottile che lo enfatizza in modo quasi illegale.

Poco importa anche la frase motivazionale che è allegata al video: “Amati perché sei unica e preziosa, ama come se nessuno ti avesse mai fatta soffrire, vivi come se ogni attimo fosse l’ultimo. Sogna…perché il meglio deve ancora venire!”.

I fan sono stati distratti dalla sua silhouette tonica e dal tuffo che alla fine lei ha regalato con tanta disinvoltura come saluto prima di abbandonarsi alle onde del mare per farsi cullare dal tramonto. I commenti sono stati ovviamente centinaia, leggiamone qualcuno:

“Fate un calendario, almeno vi attacchiamo in officina, senza star sempre incollati al telefono 😂😂😂”, “Sei mitica Giulia riesci sempre a strapparci un sorriso e questo fa di te e anche di tua sorella delle persone splendide e simpaticissime”, “Bellissima visione😍”, “Che kiappe però ragazze! 🙌”, “Eh guarda ti amerei anche io! 😂”.