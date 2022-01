Incendio in casa, muoiono due bambini: erano fratello e sorella

Tragedia a Fabbrico, provincia di Reggio Emilia. Due fratellini di 7 e 8 anni sono deceduti in seguito a un incendio sviluppatosi nella loro abitazione. Le cause dell’incidente

Una tragedia d’immani proporzioni si è verificata la scorsa sera a Fabbrico, in provincia di Reggio Emilia. Due fratellini di 7 e 8 anni sono deceduti in seguito a un incendio sviluppatosi nella loro abitazione situata in via Matteotti. A dare l’allarme è stata la madre delle giovanissime vittime. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco e i soccorsi sanitari. Purtroppo la gravità della situazione non ha lasciato scampo ai due poveri bambini. Fabbrico, due bambini muoiono a causa di un incendio divampato nella loro abitazione

Poco prima delle ore 22 di ieri, 29 Gennaio 2022, nel centro del comune di Fabbrico (Provincia di Reggio Emilia) si è sviluppato un incendio in un’abitazione di via Giacomo Matteotti.

All’interno, precisamente al primo piano, erano presenti due bambini di origini pakistane (fratello e sorella) rispettivamente di 8 e 7 anni. La madre, invece, in quel momento si trovava nel cortile esterno.

É stata lei a lanciare l’allarme in seguito a un’esplosione probabilmente innescata da un malfunzionamento di un termoconvettore a gas. Le fiamme si sono propagate velocemente e per i piccoli non c’è stata alcuna via di fuga.