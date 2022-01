Leonardo Pieraccioni e Laura Torrisi: l’amore finito anni fa. Svelato il motivo dell’addio

Leonardo Pieraccioni e Laura Torrisi hanno formato una splendida coppia del cinema italiano. La relazione si è purtroppo interrotta anni fa. Come si è evoluto il loro rapporto

Galeotto fu il set. Leonardo Pieraccioni, acclamato regista fiorentino (classe 1965) era reduce da successi straordinari in termini di critica e traguardi al botteghino come “Il ciclone”, “Fuochi d’artificio”, “Il paradiso all’improvviso” e “Ti amo in tutte le lingue del mondo”.

Amore, passione e romanticismo sono sempre state tematiche presenti nelle sue opere. Nel 2007 è divenuto lui stesso protagonista di una storia reale a tinte rosa quando ha incontrato Laura Torrisi in occasione della lavorazione della pellicola “Una moglie bellissima”.

Leonardo Pieraccioni e Laura Torrisi: fine di un amore. Resta tanto tanto altro

Laura Torrisi aveva già iniziato a muovere i primi importanti passi nel mondo dello spettacolo in un periodo precedente all’incontro con Leonardo Pieraccioni.

Giunse tra le finaliste della cinquantatreesima edizione del celebre concorso di bellezza Miss Italia. In seguito ottenne una piccola parte nel film “Il signor Quindicipalle” di Francesco Nuti. La ritroviamo in “Lucignolo” per la regia di Massimo Ceccherini. La spinta di popolarità è giunta però con la partecipazione come concorrente al reality “Grande Fratello”. L’attrice commentò così l’accadimento: “Sono rimasta abbastanza traumatizzata da quell’esperienza. Non fa parte di me. Non è uscito per niente il mio carattere. È andata decisamente meglio col cinema”.

E proprio grazie al cinema ha incontrato poi Leonardo Pieraccioni, suo compagno dal 2007 al 2014 e padre di sua figlia Martina (nata nel 2010).

La rottura tra i due nomi celebri dello spettacolo nostrano scatenò chiacchiere indiscrete sui motivi scatenanti. Venne portato a galla anche un presento tradimento della Torrisi. Fu proprio lei a fare chiarezza tramite un messaggio lasciato su Facebook: “La storia tra noi è finita da tempo, come molti di voi avevano intuito. Le nostre vite sentimentali si sono divise, ma è rimasta immutata la stima e la fiducia reciproca di una vita genitoriale insieme che ci auguriamo con tutto il cuore continui ad essere felice come adesso”.

Lo è stata sul serio. Leonardo Pieraccioni e Laura Torrisi hanno un rapporto di stima e affetto unico, nonostante la fine del loro amore. Lo testimoniano le parole del regista che in una passata intervista rilasciata a Vanity Fair disse di lei: “Lei era perfetta, fisicamente, mentalmente: una ragazza di provincia come me, che ama parlare del pizzicagnolo e vivere in campagna. Una così non mi ricapita più”.