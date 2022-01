La grande cantante italiana incinta, la rivelazione che non ti aspetti: “Non cercavo nulla”

La famosa cantautrice Levante è incinta e ormai prossima al parto. In un’intervista ha parlato della sua gravidanza rivelando alcuni particolari inaspettati

La siciliana Levante è una delle cantautrici del panorama musicale attuale, più amate e più seguite. Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2020 con il brano ‘Tikibombom‘ per la cantante è stato un susseguirsi di successi uno dietro l’altro. Levante è amatissima dal pubblico. Per lei adesso è l’inizio di una nuova avventura.

Levante aspetta una bambina: “E’ così che l’ho scoperto”

Un post condiviso da L E V A N T E (@levanteofficial)

Levante diventerà mamma. La notizia l’aveva data la cantante stessa tempo fa tramite social. La gravidanza è iniziata nel mese di luglio e adesso manca davvero poco al parto. previsto per il 15 di febbraio. Claudia Lagona in arte Levante, in passato aveva avuto una storia d’amore con il cantante Diodato. Dopo l’addio doloroso da lui, Levante ha finalmente ritrovato l’amore. Il suo compagno si chiama Pietro Palumbo ed è un avvocato siciliano, bel lontano dal mondo dello spettacolo. Il loro amore a breve verrà consolidato proprio dall’arrivo del bebè.

In un’intervista rilasciata a 7Corriere, Levante si è raccontata e ha raccontato la sua gravidanza. A quanto pare è stata una sorpresa del tutto inaspettata, la cantante ha infatti affermato di non aver cercato di rimanere incinta. “L’ho scoperto per caso, quando ero già al terzo mese di gravidanza.” Un fulmine a ciel sereno per la coppia di innamorati. E non solo per loro. Anche i fan, quando la cantante ha comunicato di essere in dolce attesa, sono rimasti senza parole, ma tutti comunque felicissimi.

Il parto è previsto per il 15 febbraio, il giorno dopo la festa degli innamorati. Levante è molto emozionata e aggiorna costantemente i suoi fan tramite Instagram. Il sesso del bebè è già stato rivelato. Si tratta di una bambina e tutti sono molto curiosi di conoscerla.