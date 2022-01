“Perché piangi?”, Manuel Bortuzzo in lacrime da Silvia Toffanin: è accaduto sotto le coperte

Ospite di “Verissimo”, Manuel Bortuzzo ha ricordato alcuni dei momenti più belli della sua avventura al “Gf Vip”: la verità su Lulù Selassié è venuta a galla

Tra gli addii più strazianti di questa edizione del “Grande Fratello Vip”, non si può non annoverare quello di Manuel Bortuzzo. Il concorrente, la cui drammatica storia è rimasta nel cuore di tutti i telespettatori, si è fatto conoscere nei suoi pregi e difetti, non mancando di instaurare amicizie e legami autentici, come quello con Lulù Selassié.

Con quest’ultima, l’ex nuotatore ha intrapreso una relazione che, inizialmente, non sembrava affatto partita con il piede giusto. Con il tempo, tuttavia, il rapporto tra i due coinquilini si è evoluto fino a trasformarsi in un’irrefrenabile passione. Ma quali sono le intenzioni di Bortuzzo nei confronti della Selassié? Il suo pianto a “Verissimo” ha fatto venire a galla un’inaspettata verità.

Manuel Bortuzzo in lacrime da Silvia Toffanin: la verità su Lulù Selassié viene a galla

Nonostante la loro relazione non fosse iniziata sotto i migliori auspici, tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié, con il progredire delle settimane, qualcosa è inaspettatamente cambiato. L’ex nuotatore, che si è confessato ai microfoni di “Verissimo”, non ha nascosto alla conduttrice i sentimenti nutriti per l’ex compagna d’avventura. “Mi ha fatto venire voglia di combattere sempre di più“: questa la dolcissima frase dell’ex gieffino.

La Toffanin, commossa dalle sue parole, gli ha domandato quando avesse compreso di essersi innamorato della Selassié. Manuel, completamente disarmato e privo di scudi, ha narrato alla conduttrice un episodio che sarebbe avvenuto proprio nella casa del “Gf Vip”, mentre i due si trovavano sotto le coperte.

“Lei mi chiese ‘perché piangi?’ e io risposi ‘perché ti amo’. Lì siamo crollati a piangere insieme“, ha spiegato Bortuzzo, che nel raccontare questo aneddoto si è lasciato sopraffare dall’emozione e non ha trattenuto le lacrime.

Tra i due, stando a quello che è emerso, la situazione si starebbe facendo davvero seria. Manuel, nel chiudere il discorso, ha ammesso di avere tanti progetti che coinvolgono l’amata Lulù: “ho voglia di realizzare i miei sogni e di farlo con lei“.