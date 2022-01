Marcell Jacobs, emerge l’oscuro passato del campione. Parla l’ex: “ecco cosa non fa”

Marcell Jacobs, l’ex compagna Renata Erika Szabo vuota il sacco sul campione olimpico: “vi svelo cosa non fa”. Impossibile da credere!

Le Olimpiadi di Tokyo, disputatesi durante la scorsa estate, hanno visto il trionfo di Marcell Jacobs in ben due performances sportive destinate a rimanere nella storia. Il velocista, che ha guadagnato la medaglia d’oro nei 100 metri piani e nella staffetta 4×100 m, ha addirittura stabilito il nuovo record europeo nell’ambito della prima competizione, con l’impressionante risultato di 9”80.

Il velocista, classe 1994, è fidanzato ormai da alcuni anni con la bellissima Nicole Daza, che lo ha reso papà di due splendidi bambini: Anthony (2019) e Megan (2020). All’età di soli 19 anni, tuttavia, il campione olimpico ebbe il suo primo figlio Jeremy dall’ex compagna, la modella Renata Erika Szabo. Quest’ultima, in una lunga intervista a Chi, ha speso parole non del tutto lusinghiere nei confronti dell’atleta: “ecco cosa non fa“.

Marcell Jacobs, emerge l’oscuro passato del campione. Parla l’ex compagna: “ecco cosa non fa”

I successi professionali di Marcell Jacobs vanno di pari passo con quelli personali. L’atleta, che ha creato una solida e unita famiglia assieme a Nicole Daza, si dimostra un papà amorevole per i figli Anthony e Megan. Il velocista, tuttavia, ha anche un figlio di 9 anni di cui nessuno aveva mai sentito parlare. Il bambino, Jeremy, fu il frutto dell’amore tra il 19enne Jacobs e l’ex modella Renata Erika Szabo.

Proprio quest’ultima, ai microfoni di Chi, non si è trattenuta dal lanciare pesanti accuse al papà di suo figlio. Nello specifico, l’ex modella ha rimproverato al velocista di essere una figura assente per il piccolo Jeremy. “All’inizio veniva a trovarlo con regolarità, poi hanno iniziato a passare le settimane, i mesi…“: queste le dure parole della donna. Non sono mancate le allusioni in merito al mantenimento da parte del campione olimpico: “per un anno non ha pagato nulla, e parliamo di 300 euro“.

Accuse gravissime a cui Jacobs, per il momento, non ha fornito alcuna risposta. Le ombre sul passato dell’atleta, stando alle parole dell’ex, sarebbero più fitte del previsto.