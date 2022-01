Meteo: le previsioni per domenica 30 gennaio 2022

Tempo soleggiato su gran parte della Penisola ma il freddo si fa sentire. Temperature in calo, gelate e nevicate. I giorni della merla non danno tregua agli italiani.

Bel tempo in tutta Italia ma i giorni della merla non danno scampo, fino a domani si toccherà l’apice del freddo. Si alle gite fuoriporta nell’ultima domenica di gennaio, attenzione però alle gelate e alla nebbia in Pianura Padana. Vediamo nel dettaglio come si evolverà la giornata di oggi.

Finalmente uno spiraglio di sole, ma non cantiamo vittoria

NORD

Nubi sparse e nebbia fitta in Pianura Padana, durante la mattinata la situazione tenderà a migliorare. Le temperature sono in calo e nella notte bisognerà fare attenzione alle gelate, soprattutto nelle aree interne.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Agghiacciante rivelazione davanti alla ricicleria: “cerco il dito di un mio amico”

CENTRO E SARDEGNA

Tempo bello ovunque, possibile annuvolamento verso l’Umbria, Sardegna e la Toscana, ma senza precipitazioni. Temperature in calo e rischio di gelate.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Auto investita da un treno al passaggio a livello: muore madre di due bambini

SUD E SICIALIA

Un bel sole splenderà anche al meridione, la giornata sarà piacevole, le temperature toccheranno lo zero ma non sono previste precipitazioni.

L’ultima domenica di gennaio regalerà agli italiani momenti piacevoli da poter trascorrere anche all’aria aperta.