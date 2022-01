“Il mio nemico da abbattere”. Sabrina Salerno, la drammatica confessione

Sabrina Salerno ha conquistato il mondo con le sue hit: ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, ha avuto modo di raccontare la sua vita e la sua carriera

Sabrina Salerno è stata una vera e propria regina negli anni ottanta: ballerina, showgirl, cantante e femminista, ha fatto sognare e ballare il mondo con le sue canzoni. I suoi album sono stati venduti in tutto il mondo e, per molto tempo, ha fatto dei numeri incredibili: prima di lei, c’erano solo la mitica Madonna e l’intramontabile Michael Jackson.

Sabrina è stata una vera e propria icona del femminismo e della moda, sono trascorsi molti anni da quando era sotto ai riflettori ma ancora oggi è amata ovunque. Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, ha deciso di raccontare la sua storia e un po’ di retroscena inaspettati sulla sua carriera. Alcune confessioni non le aveva mai fatte prima d’ora.

Sabrina Salerno a Verissimo: “Non mi piacevo e avevo un nemico da abbattere”

Sabrina ha raccontato un po’ di quegli anni dove è stata sotto ai riflettori più di chiunque altro. “Mi rivedo perché sono costretta a farlo, ma non mi piacevo. Non mi piacevano i miei capelli, il mio trucco, i miei vestiti, il video di Boys ha avuto miliardi di visualizzazioni ma io non l’ho mai guardato perché non ce la faccio. Mi piaccio molto di più adesso“.

Per quanto riguarda la sua eterna lotta con il femminismo, ha rivelato quello che provava in quegli anni in cui le sue canzoni sono diventate dei veri e propri inni. “Per me l’uomo era il nemico da abbattere. Mi rendo conto che sbagliavo perché non sono tutti uguali, ma era più forte di me. Oggi sono innamoratissima di mio marito che è una persona splendida, mio figlio poi è meraviglioso e ha superato le mie aspettative. Non poteva andarmi meglio“.