Sanremo 2022, Elisa si prepara a calcare nuovamente il palco dell’Ariston: il significato della sua canzone “O forse sei tu”

A distanza di 21 anni dalla prima ed unica volta, Elisa si prepara a tornare sul palcoscenico che le ha consentito di affermarsi a livello nazionale ed internazionale. Con il singolo “Luce (tramonti a nord est)“, la Toffoli riuscì infatti ad aggiudicarsi la vittoria nelle Nuove Proposte, dando inizio a quella che si sarebbe poi rivelata una brillante e florida carriera.

Quest’anno, la cantante triestina ha deciso di concorrere nella 72esima edizione del Festival di Sanremo con un brano che parla d’amore. Un amore che è al tempo stesso un inno alla vita e che non tradisce, di fatto, il percorso artistico che la Toffoli ha portato avanti da vent’anni a questa parte. Scopriamo insieme il testo e il significato della canzone sanremese, intitolata “O forse sei tu“.

Sanremo 2022, “O forse sei tu”: il significato della canzone di Elisa

Un brano che vuole essere un inno alla vita e, al contempo, una celebrazione dell’amore che arricchisce qualunque percorso esistenziale. “Sarò… quella scusa per farti un po’ ridere“, canta Elisa nel singolo “O forse sei tu“, che verrà presentato ufficialmente nel corso della 72esima edizione del Festival di Sanremo.

La canzone, scritta a quattro mani dalla Toffoli e dal cantautore Davide Petrella, segna il ritorno dell’artista sul palco dell’Ariston, a distanza di 21 anni dall’ultima volta. Nel 2001, infatti, Elisa trionfò nella sezione delle Nuove Proposte, dando il via alla propria brillante carriera. “O forse sei tu“, di cui è riportato di seguito il testo, non potrà che confermare la straordinarietà della voce e del talento della cantante triestina.

TESTO

Sarà che il tempo poi alla fine proprio non ci sfiora

O forse è solamente il cielo

Quando si colora un po’ di più

O forse sei tu

O forse sei tu

Ti capirei se non dicessi neanche una parola

Mi basterebbe un solo sguardo

Per immaginare il mare blu

E niente di più

E niente di più

E chiedimi tu come stai

Se ancora io non l’ho capito

E se domani partirai

Portami sempre con te

Sarò

Tra le luci di mille città

Tra la solita pubblicità

Quella scusa per farti un po’ ridere

E io sarò

Quell’istante che ti porterà

Una piccola felicità

Quella stupida voglia di vivere

Sempre

Sempre

Sarà che tra tutto il casino sembra primavera

Sarà che la vertigine non mi fa più paura

E guardo giù

O forse sei tu

O forse sei tu

E chiedimi tu come stai

Se ancora io non l’ho capito

E se domani partirai

Portami sempre con te

Sarò

Tra le luci di mille città

Tra la solita pubblicità

Una scusa per farti sorridere

Sì che sarò

Quell’istante che ti porterà

Una piccola felicità

Quella stupida voglia di vivere

Sempre

Mille volte

Ti ho cercato

Ti ho pensato

Un po’ più forte

Nella notte

Ancora

Mille volte

Quella musica risuona in ogni parte

Nella notte

Forse sei tu

Tra le luci di mille città

Tra la solita pubblicità

Quella scusa per farmi un po’ ridere

Forse sei tu

Quell’istante che mi porterà

Una piccola felicità

Quella stupida voglia di vivere

Sempre

Sempre

Sempre

Quella stupida voglia di vivere

Elisa, che si misurerà con molti talentuosi artisti della sua generazione, non mancherà di emozionare i suoi numerosi fan. Tornare sul palco che l’ha resa celebre, senza dubbio, sarà l’occasione per ripercorrere la strabiliante carriera della cantautrice di Trieste.