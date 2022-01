Sara Croce ha condiviso una fotografia magnifica in cui indossa un vestito pazzesco: niente reggiseno, le sue forme esplodono!

Sara Croce è uno dei volti di ‘Avanti un altro’, uno dei game show di punta di casa Mediaset. Con Paolo Bonolis e concorrenti spesso fuori dalle righe, il divertimento è assicurato. Ma non solo risate: in studio ci sono donne bellissime e soprattutto la modella nata a Garlasco mantengono incollati agli schermi i telespettatori.

Il suo successo è testimoniato sicuramente dai numeri che vanta sui social network: su Instagram, in particolare, è una vera e propria star. I suoi followers sono letteralmente innamorati di lei e ogni giorno possono ammirare gli scatti che regala al web. Lo scatto condiviso quest’oggi ha lasciato tutti senza parole.

Sara Croce, il vestito scivola giù: le forme esplodono

Sara, in questa domenica di fine gennaio, ha innalzato le temperature su Instagram pubblicando una fotografia davvero spettacolare. La ragazza indossa un vestitino totalmente scollato che scivola pericolosamente verso il basso. Il reggiseno sembra non essere pervenuto e per questo motivo il suo décolleté da paura è semiscoperto. I dettagli non sfuggono agli occhi attenti degli utenti: la pettinatura è favolosa mentre i suoi “gioielli” risplendono.

Le forme della ‘Bonas’ di ‘Avanti un altro’ esplodono e mandano in visibilio tutti i seguaci. La modella si è limitata a riportare in didascalia semplicemente un’emoticon a cuoricino. L’effetto bianco e nero rende l’immagine decisamente più intrigante. Il suo viso è di una bellezza abbacinante mentre le sue labbra, messe in risalto da un qualcosa di lucido, sono da infarto. Il post ha già raccolto 16mila likes e numerosi commenti. “Wooow, semplicemente perfetta”, “Complimenti per la tua bellezza”, “Sei di una sensualità fuori dal comune”, “Incantevole. Punto”, “Di meglio credo che non esista”, si legge.