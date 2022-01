Federica Pellegrini ha fatto sognare il popolo del web mostrandosi incredibile. La visione ipnotica è imperdibile: subito è boom di like e complimenti.

La Divina del nuoto azzurro ha fatto sognare con una mise irresistibile. Federica Pellegrini si è infatti mostrata sulla sua seguitissima pagina Instagram, da ben 1 milione di follower, in uno scatto irresistibile in cui indossa una tuta cucita addosso su toni proprio dell’azzurro.

Nata 33 anni fa a Mirano, la campionessa veneta torna così a scatenare le fantasie del popolo del web, in estasi per la sua bellezza ipnotica e la sua verve travolgente.

Conosciuta per i suoi traguardi raggiunti in vasca, tanto da vincere innumerevoli trofei tra cui 11 record mondiali, la nuotatrice è anche nota nel mondo dello spettacolo: tra la sua partecipazione a format di successo e shooting, è anche molto attiva sul web dove condivide sempre scatti incredibili. L’ultimo ha scatenato le fantasie dei fan, mandando tutti in estasi.

Federica Pellegrini: irresistibile, la mise fa sognare

