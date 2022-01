Alessandro Borghese, avete mai visto la moglie? La foto in dolce compagnia che ha stupito il web: è una donna bellissima

Ormai è un simbolo televisivo insostituibile, Alessandro Borghese rappresenta l’appuntamento imperdibile di numerosi telespettatori. Figlio della celebre attrice Barbara Bouchet e dell’imprenditore Luigi Borghese, ha un destino segnato dal successo, che nel caso specifico esplode dopo una lunga gavetta. Sono molti gli anni di esperienza che colleziona prima di diventare il noto cuoco che conosciamo oggi.

Ha lavorato in numerose cucine sparse per il mondo, prima di raggiungere il grande successo televisivo in continua crescita. Alla conduzione di “4 ristoranti” dal 2015, programma che non smette di appassionare il vasto pubblico, è nel 2017 che apre il suo ristorante “Alessandro Borghese — Il lusso della semplicità“.

La cura è il valore primario che si nasconde nella sua visione di cucina, fondata sull’amore e la passione che spongono il cuoco nella sua attività professionale e non solo. Molto discreto e riservato, non condivide spesso la vita privata, che trascorre al fianco della moglie e delle due amate figlie. La foto in dolce compagnia che il cuoco ha pubblicato sul suo profilo Instagram ha stupito i fan: ecco chi è la compagna dell’apprezzato conduttore.

Alessandro Borghese: “Amore senza filtri”

Il titolo che Alessandro Borghese sceglie per la foto che pubblica su Instagram in compagnia della moglie spiega molto del loro rapporto: “Amore senza filtri“. Il suo nome è Wilma Oliviero ed è stato un colpo di fulmine quello che ha inesorabilmente colpito la coppia nel 2008, tanto da celebrare le nozze solo l’anno successivo.

Ex modella ed imprenditrice, è proprio professionale la causa del loro primo incontro, rivelatosi fatale per entrambi. I due sono infatti legati nella vita privata e lavorativa, che riescono a unire in modo perfetto grazie alla loro complicità.

Impossibile non notare la strabiliante bellezza della moglie del cuoco più amato della televisione, che ha infatti esordito nel mondo della moda e della televisione prima di dedicarsi all’imprenditoria.

Sempre in perfetta forma fisica, Wilma Oliviero non manca di presenziare al fianco del marito nelle grandi occasioni, e più raramente sui social, proprio come nello scatto di coppia che ha fatto impazzire i fan.