“Farlo fa bene, a qualsiasi età”, Amadeus spiazza il pubblico e lo rivela in diretta tv: clamoroso

Amadeus spiazza il pubblico di Rai 1 durante la puntata dei “Soliti Ignoti”: il siparietto con Alvise Rigo ha preso una piega davvero sconvolgente

La settimana appena iniziata sarà a dir poco impegnativa per Amadeus, che dovrà affrontare il suo terzo Festival di Sanremo consecutivo. Accanto al conduttore non mancherà l’amico di sempre Rosario Fiorello, pronto a dargli manforte nei momenti di maggior difficoltà. Questa sera, come al solito, il presentatore è stato anche il protagonista dell’access prime time con i “Soliti Ignoti”.

Il gioco televisivo, che ha visto la partecipazione di Alvise Rigo in qualità di concorrente, aveva preso una presa non particolarmente favorevole al partecipante. Proprio durante la fase finale della gara, in aggiunta, Amadeus si è lasciato andare ad un’osservazione che ha sorpreso tutti: “farlo fa bene, a qualsiasi età“. A cosa stava facendo riferimento il conduttore? La risposta vi stupirà.

“Farlo fa bene”, Amadeus spiazza il pubblico e lo rivela in diretta tv: clamoroso

Il percorso di Alvise Rigo ai “Soliti Ignoti” si è dimostrato più arduo del previsto. Il concorrente, giunto alla settima identità, non era ancora riuscito ad accumulare una somma che gli potesse garantire di portare a termine la gara. Ma proprio di fronte all’ignota Elisabetta, qualcosa si è finalmente sbloccato per l’ex talento di “Ballando con le Stelle”.

Merito sicuramente degli indizi, tra i quali spiccava il seguente: “per lavoro utilizzo gli attrezzi“. Anche un altro indizio, tuttavia, ha clamorosamente attirato l’attenzione del padrone di casa dei “Soliti Ignoti”. “Per tenermi in forma pratico camminata a passo sostenuto“, ha spiegato l’identità 7, a cui Amadeus ha prontamente replicato con entusiasmo.

“Camminare fa bene, bisognerebbe farlo a qualsiasi età“: questa l’osservazione del presentatore, che Alvise Rigo non ha potuto far altro che condividere. Dopo questo breve scambio di battute, il concorrente è tornato a concentrarsi sulla gara e ha emesso la sentenza definitiva: “anima feste per bambini!“.

Fortunatamente per Alvise, la risposta si è rivelata corretta ed ha permesso al concorrente di racimolare la prima somma della serata. Felice del risultato del suo ospite, Amadeus ha congedato Elisabetta, ma non prima di ricordarle l’appuntamento con il parente misterioso: “ci vediamo dopo“.