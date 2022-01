Anna Tatangelo torna a parlare della storia d’amore con Gigi D’Alessio. La cantante si è aperta rivelando anche i dettagli più intimi dell’ex compagno e del loro rapporto

La storia d’amore tra Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo è ormai finita da molto tempo. La loro relazione iniziò nel 2006, quando lui aveva 39 anni e la giovane Anna solo 19. I due si erano conosciuti ad un concerto di lui e da lì era nato l’amore. Oltre che nella vita i due erano una coppia anche a livello musicale, hanno infatti spesso collaborato insieme a numero brani. Il loro idillio però giunse al termine, con grande dispiacere dei fan.

Ai tempi, quando la loro storia era ancora agli albori, non tutti vedevano di buon occhio questa nuova coppia. Gigi era reduce da una storia molto importante quando conobbe Anna, e molti diedero proprio a lei la colpa della fine della relazione. Furono sicuramente una coppia molto chiacchierata ma anche molto amata da molti, soprattutto dai fan del cantante. La rottura i due fu un fulmine a ciel sereno e una delusione per tutti. I motivi che portarono i due a lasciarsi definitivamente non erano mai stati chiariti. Ma oggi, a distanza di molti anni, è stata proprio la Tatangelo a parlare di quel periodo e di cosa portò alla rottura tra lei e Gigi.

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio, i veri motivi della rottura tra i due

Anna Tatangelo in una recente intervista si è raccontata e ha ricordato il periodo della sua storia con il cantante napoletano. “All’inizio mi diedero della sfascia famiglie, della ruba mariti. Ma io venivo dopo una storia già conclusa.” Fu quello un periodo molto duro per lei. La cantante ha anche parlato dei motivi che infine hanno portato i due a separarsi. A quanto pare il principale motivo fu la divergenza caratteriale. “Eravamo troppo diversi. A Gigi piaceva avere sempre gente intorno. Ormai andavamo a letto senza neanche darci la buonanotte.”

Questi i principali motivi che spinsero la coppia a separarsi. A distanza di anni, i due hanno ripreso in mano le loro vite e voltato completamente pagina. Anna Tatangelo è adesso legata al rapper Livio Cori, mentre Gigi è diventato padre per la quinta volta.