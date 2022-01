Caso Liliana Resinovich: cronologia e indizi del giallo di Trieste

Sono trascorsi quasi due mesi dalla sparizione di Liliana Resinovich, la 63enne triestina scomparsa il 14 dicembre scorso.

A quasi due mesi dalla scomparsa di Liliana Resinovich, il suo caso resta ancora oggi un grande mistero. Scomparsa lo scorso 14 dicembre, la 63enne triestina è stata rinvenuta senza vita in un’area boschiva non distante dall’ex ospedale psichiatrico di San Giovanni, Trieste. Sin dalla scoperta della salma, molti indizi lasciano gli investigatori perplessi sulla possibilità della pista del suicidio, al giorno d’oggi davvero inverosimile. In attesa di autopsia ed esame tossicologico, il marito Sebastiano Visintin si dichiara sereno; ma sono tante le confessioni rivelate nelle ultime interviste. Ripercorriamo la cronologia del presunto omicidio e i dettagli finora emersi.

Giallo Liliana Resinovich: tutta la cronologia

Resta aperto il fascicolo sul caso di Liliana Resinovich, la 63enne triestina scomparsa il 14 dicembre 2021 e rinvenuta senza vita il 5 gennaio in un bosco adiacente a un ex ospedale psichiatrico a San Giovanni. Al momento, 31 gennaio, il registro non segna ancora nessun indagati, nonostante i dettagli emersi finora sembrano scartare del tutto la alquanto inverosimile pista del suicidio. L’inchiesta, presieduta dal pm Maddalena Chergia, è stata condotta dalla Squadra Mobile locale. Ripercorriamo in brevi punti i tratti salienti della cronologia e gli indizi emersi finora nelle attività d’indagine.

la Procura programma l’autopsia su supervisione del dottor Fulvio Costantinides. 12 gennaio: La Procura annuncia il divieto di cremazione del corpo di Liliana

La Procura annuncia il divieto di cremazione del corpo di Liliana 15 gennaio: un dettaglio non indifferente emerge durante le indagini una borsetta vuota accanto alla salma della vittima, rinvenuta avvolta in grandi sacchetti di plastica neri, di cui due, non stretti, intorno al collo e alla testa. Il corpo sembra essersi conservato troppo bene nonostante le rigide temperature e il maltempo.

un dettaglio non indifferente emerge durante le indagini una borsetta vuota accanto alla salma della vittima, rinvenuta avvolta in grandi sacchetti di plastica neri, di cui due, non stretti, intorno al collo e alla testa. Il corpo sembra essersi conservato troppo bene nonostante le rigide temperature e il maltempo. 25 gennaio: celebrazione del funerale di Liliana. Durante il rito, la navata si divide in due: da una parte il marito, dall’altra i familiari della vittima.

celebrazione del funerale di Liliana. Durante il rito, la navata si divide in due: da una parte il marito, dall’altra i familiari della vittima. 28 gennaio: il nuovo atto del Gabinetto della Polizia Scientifica di Padova prevede l’avvio di nuovi esami: l’inchiesta analizzerà le impronte papillari sui sacchi della spazzatura e sulla bottiglia contenente del liquido ritrovata vicino al cadavere (il liquido sarà analizzato invece il 3 febbraio).

