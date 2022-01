Durante la puntata di C’è posta per te, andata in onda sabato 29 gennaio, c’è stato una lite in diretta. Maria De Filippi arrabbiata, attacca uno degli ospiti. Vediamo cosa è successo

C’è posta per te è sicuramente uno dei programmi di punta di Canale 5 e uno tra i più seguiti. Ogni sabato sera, la trasmissione raggiunge picchi di share elevatissimi, eclissando tutti gli altri programmi. Le storie di Maria De Filippi e i suoi protagonisti, riescono sempre a conquistare il cuore degli italiani. Ma questa volta è accaduto un qualcosa di totalmente inaspettato. Ecco cosa è successo nell’ultima puntata.

Durante la puntata di C’è posta per te, andata in onda il 29 gennaio, è successo qualcosa di totalmente inaspettato e inusuale. La trasmissione di Maria De Filippi è da sempre scenario di battibecchi e litigi. Questa volta però è accaduto qualcosa di diverso. Durante la puntata all’interno del programma c’è stato uno scontro di opinioni molto forte.

C’è posta per te, lite in diretta

Una delle storie di sabato sera, aveva come protagoniste due ragazze che cercavano di recuperare il rapporto con il padre dopo che quest’ultimo le aveva lasciate da piccole. Una storia molto intensa, che ha coinvolto emotivamente il pubblico. Il padre sosteneva di aver avuto le sue ragioni per fare quello che ha fatto e di aver voluto in passato sistemare il rapporto con le figlie, ma queste non glielo avevano permesso affatto. A loro volta le due ragazze affermavano di essere sempre state messe in difficoltà dalla nuova compagna del padre, che non voleva che i tre avessero in alcun modo qualche tipo di rapporto. Il padre le ha accusate allora di essere cattive e bugiarde e soprattutto di averlo sempre cercato solo per motivi economici.

A questo punto ha preso la parola proprio Maria De Filippi, attaccando il padre e arrabbiata ha esclamato: “se un figlio non chiede i soldi ai genitori, a chi dovrebbe chiederli?“.