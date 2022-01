L’influencer Chiara Ferragni, racconta di sé a tutti i suoi followers su Instagram. Nelle ultime storie da lei pubblicate, emerge un’importante dichiarazione

La famosa Chiara Ferragni, nelle ultime ore, decide di aprire una box domande sul suo profilo social. Tra le diverse risposte alle tante curiosità da parte dei suoi seguaci, in particolare, ne emerge una molto importante. Chiara racconta di un tragico momento passato nel 2016, anno in cui i medici le avevano detto che non avrebbe potuto avere figli.

Chiara Ferragni si racconta: “Pazzesco come la salute mentale condizioni quella fisica”

Nelle storie postate sui social, la famosa Ferragni spiega ai suoi followers di aver trascorso momenti molto drammatici durante la sua permanenza a Los Angeles: “Per me, era molto difficile stare lontana dalla mia famiglia, vivendo alti e bassi anche con il mio ex fidanzato”. La bella influencer, ai tempi era legata sentimentalmente allo scrittore italiano Riccardo Pozzoli.

Chiara ha poi raccontato: “Avevo anche dei problemi di salute, uno di questi è che non mi veniva più il ciclo senza che io avessi cambiato dieta o alimentazione, quindi mi sono fatta visitare anche da diversi medici”. Le visite fatte in quel periodo da Chiara, non andarono bene: “Uno dei dottori mi disse che avevo la sindrome dell’ovaio policisitico e che probabilmente, per me sarebbe stato molto difficile avere figli“.

Seppur in quegli anni, diventare mamma non era tra i piani della famosa Ferragni, l’influencer ammette di aver comunque sofferto: “L’idea di non poter avere bambini mi terrorizzò”. Ad ogni modo, la famosa celebrity non si è persa d’animo: “Ho cominciato a prendermi cura di me stessa, del mio corpo e soprattutto della mia mente in modo completamente diverso”.

Per concludere il suo lungo discorso, la fashion blogger ha poi spiegato di aver superato completamente quella brutta parentesi nell’estate dello stesso anno, grazie all’ottimo lavoro fatto su se stessa.

Attualmente, Chiara Ferragni è sposata con il famoso cantante Fedez, pseudonimo di Federico Lucia. La coppia ha dato alla luce due bellissimi bambini: Leone e Vittoria Lucia Ferragni