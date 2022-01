Elettra Lamborghini mostra il dettaglio piccante sui social: la FOTO è eccessiva ma la visuale non ha paragoni

Elettra Lamborghini mostra un dettaglio a dir poco piccante sui social: la foto pubblicata dalla cantante è esplosiva e non ha paragoni

L’ereditiera più famosa del web è tornata a deliziare i propri followers con una serie di Instagram stories dal colorito vivace e piccante. Il 2021, che per Elettra Lamborghini si è chiuso sotto ottimi auspici, l’ha vista recentemente interpretare il singolo “A Mezzanotte“, pubblicato a ridosso della festività del Natale. Si è trattato dell’ennesimo successo per la cantante, che con le sonorità pop dei suoi brani riesce ad incantare chiunque.

Se i suoi post Instagram sembrano piuttosto centellinati in quest’ultimo periodo, lo stesso non si può dire per le stories. In una delle ultime, nello specifico, la Lamborghini ha deciso di esibire davanti a tutti un dettaglio che non è passato inosservato. Il selfie davanti allo specchio è esplosivo e lascia senza parole i fan…

Elettra Lamborghini mostra il dettaglio piccante sui social: la FOTO è qualcosa di unico

L’avvenenza e la sensualità estrema di Elettra Lamborghini non sono una novità per i suoi 6,9 milioni di followers. La cantante di “A Mezzanotte“, durante le festività natalizie, si è concessa nelle sue versioni migliori al pubblico che la acclama. Tra scatti sulla neve e foto realizzate in splendide location esotiche, l’artista è sempre apparsa in splendida forma.

Alcune ore fa, tramite le stories di Instagram, Elettra ha deciso di mostrare ai fan l’outfit indossato nella giornata odierna. Una sensazionale maglia color verde petrolio, abbinata a dei jeans a vita alta che risaltavano alla perfezione i fianchi ed il punto vita della cantante.

Il dettaglio che il pubblico non ha potuto far a meno di notare, tuttavia, riguarda proprio il décolleté della Lamborghini. L’artista, infatti, ha preferito non indossare il reggiseno ed esporre la mercanzia senza alcun filtro. Una visuale sicuramente eccessiva, ma che gli utenti di Instagram non avranno mancato di apprezzare.

“Sei bellissima e sensualissima“, “Ti amoo“, sono i commenti che si leggono sotto ai suoi post, in grado di mandare in tilt il popolo del web.