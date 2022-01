Fabrizio Corona ed il rapporto con un uomo molto in vista. Proprio lui rivela di essersi innamorato dell’ex re dei paparazzi

Fabrizio Corona, l’ex re dei paparazzi, non passa mai inosservato per quello che fa e dice. Ne abbiamo viste tante delle sue nel corso degli anni, eppure riserva sempre grandi sorprese. Questa volta lo scoop non è partito da lui ma da un’altra persona che lo ha tirato in ballo con delle dichiarazioni abbastanza scottanti.

Si tratta di Giacomo Urtis, l’ex gieffino che ieri è stato ospite di Silvia Toffanin, insieme a Valeria Marini, a “Verissimo”. La padrona di casa non ha potuto non chiedere al chirurgo dei vip la verità sulle sue dichiarazioni fatte nella casa. Il fulcro di tutto è proprio Fabrizio Corona che sui social ha dato la sua risposta ufficiale.

Fabrizio Corona e la rivelazione choc: “Ero innamorato di lui”

“Fabri è una persona che conosco da tanti anni, mi ha aiutato tanto ed è un’amicizia molto speciale – così ha specificato Giacomo Urtis a “Verissimo” sul suo rapporto con Fabrizio Corona – poi l’amore come ci insegnano Alex Belli e Soleil può avere tante forme..”.

Non contenta della risposta Silvia Toffanin ha incalzato il chirurgo chiedendo ancora: “E che forma aveva il vostro?”. La risposta dell’ex gieffino ha lasciato senza parole la conduttrice: “Fabrizio è una persona molto affascinante, ero innamorato, mi piaceva tanto”.

“Corrisposto?” incalza ancora la Toffanin. Urtis in difficoltà fa spallucce, poi aggiunge: “Un’amicizia dai”. “Un’amicizia artistica” aggiunge la Marini in modo scherzoso facendo riferimento alle dichiarazioni di Alex Belli. La compagna di Pier Silvio Berlusconi ha voluto scavare ancora nella vicenda e allora ha chiesto ad Urtis quand’è stato il periodo in cui si è innamorato di Corona e con quale delle sue ex compagne stava.

“Lo conosco da quando stava con la Moric – ha aggiungo puntualizzando – innamorato, una bella amicizia, profonda”.

A tutto questo Fabrizio Corona ha dato la sua risposta su Instagram ed ovviamente tutto non è passato inosservato. L’ex re dei paparazzi ha pubblicato nelle Instagram Stories un fotomontaggio in cui si vede lui che sale su un aereo, in basso lo screen dalla tv accesa con Urtis a “Verissimo” e la scritta in alto, sul cielo azzurro, “Volo”.