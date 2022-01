Fedez, lutto atroce in famiglia: “Addio alla guerriera che mi ha cresciuto”

Fedez oggi ha dovuto dire addio ad una delle donne più importanti della sua vita: l’atroce lutto ha commosso i suoi milioni di fans sui social

Fedez non sta vivendo un periodo particolarmente felice della sua vita. Proprio qualche settimana fa, si è calato in una lunga pausa social dopo alcuni problemi che aveva avuto sul lavoro, e adesso che stava ricominciando a godersi un po’ la sua famiglia e i suoi amici, è arrivata una notizia atroce che lo ha devastato: riguarda una delle donne più importanti della sua vita.

Il rapper milanese, questa mattina, ha comunicato sui social la morte di sua zia. Una donna che amava profondamente e con cui è cresciuto, perché lei non aveva avuto figli e aveva sempre tratto Federico come se fosse stato anche figlio suo. Purtroppo il covid continua a toglierci qualcosa tutti i giorni, ed è proprio questo che è accaduto al cantante stamattina.

Fedez e il lutto drammatico in famiglia: “Addio guerriera”

Dopo un periodo felice che ha vissuto insieme alla sua famiglia, tra giochi con i bambini e momenti spensierati con sua moglie, stamattina è arrivata la notizia atroce. “Mi hai cresciuto durante la mia infanzia, per te ero il figlio che non avevi mai avuto. Hai affrontato per 20 anni una battaglia contro un grande male, senza mai piegarti” scrive Fedez in una storia che ha pubblicato sul suo profilo di Instagram.

“Quando ci hanno detto della tua positività al covid in cuor mio sapevo che sarebbe stato troppo anche per te. Voglio convincermi che tu sia riuscita a trovare la pace che questa vita ingiustamente non ti ha mai voluto dare” un saluto straziante, che si conclude infatti con un “ciao zia, ciao guerriera“.

Le condoglianze a Fedez sono arrivate subito da milioni di persone: oltre alla sua famiglia, in questo momento ha la vicinanza anche di tutti i fans che si stringono al suo dolore cercando di dargli la forza di affrontare questo lutto.