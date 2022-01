Cristina Marino ha scoperto le sue curve divine. Indosso un bikini da urlo, la visione mozzafiato ha mandato in tilt Instagram.

Addome scolpito, fisico tonico, décolleté esplosivo. Così è apparsa Cristina Marino nel suo ultimo post condiviso sul suo seguitissimo account Instagram. La moglie di Luca Argentero torna a far sognare i fan scoprendo le sue curve divine.

31 anni, attrice e influencer si trova infatti in una meta esotica al fianco del marito e della loro figlia Nina: un viaggio che la coppia, unita in matrimonio dal 2021, si è dedicata per staccare la spina.

Mentre la serie “Doc” che vede protagonista il marito sta ottenendo grande successo, sono partiti alla volta di una location paradisiaca, non resa nota. Quello che è certo invece sono il fascino di Luca e Cristina che hanno scoperto i loro fisici perfetti condividendo sui social innumerevoli scatti in costume.

In particolare a catalizzare l’attenzione di tutti quello della 31enne: nelle sue ultime foto pubblicate ha mostrato come il suo corpo sia definito grazie ai suoi allenamenti costanti.

Cristina Marino, in bikini: fan nel delirio

“Che fisico”, “Bellissima”, “Wow”, “Meraviglia”, sono solo alcuni dei complimenti che si leggono sotto all’ultimo post Instagram di Cristina. Un post da infarto composto da una serie di foto in cui è ritratta in spiaggia intenta a prendere il sole con indosso un bikini molto stretto con cui ha scoperto il suo davanzale da urlo.

Occhiali da sole, treccia e volto rivolto verso l’alto, i fan rimangono colpiti dalla perfezione delle sue curve ipnotiche.

Parallelamente alla carriera sugli schermi, infatti si dedica allo sport tanto da aver creato una piattaforma social tutta sua dedicata a questo mondo.

Grazie alla genetica e all’intensa attività fisica ha costruito un fisico asciutto, tonico e definito capace di scatenare le fantasie del pubblico. Il post ne è la dimostrazione tanto che ha conquistato subito un tripudio di like e commenti, come d’altronde accade a seguito di ogni suo contenuto.