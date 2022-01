“Mi ha rovinato la vita”. Gemma Galgani, il duro sfogo su “Uomini e Donne”

Gemma Galgani è la corteggiatrice più “datata” di Uomini e Donne. Dopo dodici anni all’interno del programma, si è sfogata a Verissimo da Silvia Toffanin

Gemma Galgani è all’interno di Uomini e Donne da ben dodici anni: più di un decennio trascorso con la speranza di trovare l’amore vero. Tina Cipollari, invece, è l’amata opinionista di Maria De Filippi da ventidue anni e tutti sanno che non va per niente d’accordo con la dama torinese. Sono nemiche fin dall’inizio, il loro rapporto è diventato famosissimo e proprio per questo Silvia Toffanin ha deciso di invitarle entrambe e di intervistarle a Verissimo. Nel corso di questa chiacchierata, sono venute fuori un po’ di verità.

Gemma Galgani e Tina Cipollari ospiti a Verissimo: lo sfogo della dama torinese

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Tomaso Trussardi, tutta la verità su Michelle Hunziker nella lunga intervista: “Io tradito? Rimanga dov’è”

Gemma e Tina hanno raccontato di non essersi mai incontrate fuori dal programma, e soprattutto la dama ci ha tenuto a sottolineare che Tina è la rovina di quella che è l’avventura più bella della sua vita. In occasione del suo compleanno, infatti, Tina le ha fatto una serie di spiacevoli sorprese che l’hanno fatta stare davvero molto male.

Nonostante questo, ha provato a fronteggiare le offese di Tina e pensa di essere diventata più forte a causa dell’opinionista che, negli ultimi anni, si è impegnata a renderle la vita difficile.

“Vi fate un complimento e vi date un abbraccio, che oggi è domenica?” ha chiesto Silvia Toffanin, provando a far tornare la pace tra le due. Entrambe si sono categoricamente rifiutate di lasciarsi andare a dei gesti così tanto ipocriti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> “D’altri tempi” Justine Mattera si lascia scoprire: è la sensualità fatta persona – FOTO

Alla fine dell’intervista, hanno lasciato lo studio separatamente. In molti credono che la loro antipatia sia finta in favore dello show, invece le due non vanno realmente d’accordo.