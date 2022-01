Georgina Rodriguez si è mostrata in bikini, sfoggiando così tutta la sua bellezza. In riva al mare si è goduta attimi indimenticabili, come i fan nel vedere il suo fisico scoperto.

28 candeline spente solo pochi giorni fa, Georgina Rodriguez si sta godendo il suo regalo di compleanno. Il suo Ronaldo non ha badato a spese prenotando un viaggio, per tutta la loro famiglia, alla volta di Dubai dove ha organizzato una grande festa per la compagna.

Su Instagram, dove è seguitissima, ha ripreso gli attimi indimenticabili: dopo aver trascorso una serata da favola, tra fiori e torte, in particolare a lasciare senza fiato l’ultimo post apparso sul suo feed incredibile.

La modella e influencer ha scoperto le sue curve sublimi, mostrando cambiamenti incredibili nel suo corpo da sogno.

Georgina Rodriguez in bikini è incredibile: fan in visibilio per quel dettaglio

Legata a Ronaldo dal 2016, dopo aver dato alla luce Alana Martina, Georgina diventerà presto mamma bis dando alla luce due gemelli. Nell’ultimo post apparso su Instagram si è mostrata in bikini, scoprendo così come il suo corpo stia cambiando: il dettaglio del suo pancione sempre più grande fa sognare tutti. “Wow”, è solo uno dei tanti commenti che si leggono sotto al post.

I fan sono rimasti ipnotizzati dalla sua bellezza, tanto il contenuto ha scatenato un tripudio di cuori. Allo scatto in cui si mostra intenta a prendere il sole ne seguono altri con la sua splendida famiglia costruita al fianco del fuoriclasse.

I due si sono conosciuti per fatalità in uno store di Gucci, dove lei lavorava, ed è stato subito colpo di fulmine.

Di origini umili, proprio in merito alla storia della 28enne è stata dedicata una recente produzione di Netflix: “Soy Georgina”, il titolo della docu-serie incentrata sulla vita della fidanzata di Ronaldo scandita tra impegni lavorativi, è imprenditrice, modella e influencer, e la vita da mamma condivisa al fianco del calciatore. Sei episodi in cui si ripercorrono le tappe della spagnola passata dal vivere in un monolocale a una villa spettacolare.