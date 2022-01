“Non dorme con me” Giovanna Civitillo, la clamorosa ammissione su lei e Amadeus

Clamorosa confessione di Giovanna Civitillo sul marito, Amadeus fuori al Teatro delle grandi occasioni: “Questa sera non sarà con me”.

Tutto pronto per il termine ultimo dell’allestimento del palcoscenico delle grandi occasioni. Naturalmente parliamo dell’ambitissimo Teatro “Ariston” che tra poco più di ventiquattro ore darà il benvenuto ad appassionati e artisti in gara.

I concorrenti non vedono l’ora di esibirsi ed esplicare le qualità canore. Da Fabrizio Moro a Irama, fino a Sangiovanni, tra i volti nuovi del Festival di Sanremo le emozioni di certo non mancheranno.

Anche per quanto riguarda l’equipe della conduzione, per Amadeus e Fiorello sarà la terza volta consecutiva. Il conduttore de ‘I Soliti Ignoti’ ha sempre coinvolto nei suoi progetti lavorativi la figura di Giovanna Civitillo, moglie ed ex velina de ‘L’Eredità’.

Se fino allo scorso anno, la bella showgirl dai lineamenti angelici e mediterranei era in prima fila a gioire per i successi del marito, stavolta il ‘treno’ delle soddisfazioni per l’inossidabile coppia potrebbe partire col freno a mano tirato

Giovanna Civitillo non si dà pace e lamenta dietro le quinte del Festival: “Non posso averlo…”

Mancano poco meno di due giorni all’inizio della 72esima edizione del Festival di Sanremo. Se finora gli artisti in gara hanno preso il sopravvento e suscitato la curiosità del pubblico, ancor prima di salire sul palco dell’Ariston, stavolta i fari sono puntati sulla coppia più salda dello spettacolo nazionale.

Ieri durante la puntata di ‘Domenica In‘, Mara Venier ha aperto il collegamento fuori al teatro delle grandi occasioni, intercettando la sola e abbandonata, Giovanna Civitillo.

Tra un discorso e l’altro, l’ex velina del quiz più amato in Rai è stata interrogata su dove fosse finito il marito, Amadeus e perchè al momento del collegamento non era con lei. Da lì a poco arriva la clamorosa confessione che spiazza i telespettatori.

“Questa notte Amadeus non dormirà con me, ma da altra parte…” tuona tra rime di gelosia Giovanna. Il fortissimo affiatamento che li lega dal primo giorno in cui si sono conosciuti fa scalpore e non poco con un’ammissione del genere.

In fondo “mio marito andrà a trascorrere la notte in stanza con Fiorello…” risponde la Civitillo palesando qualche briciolo di fastidio, proprio perchè lei “pensa troppo agli altri”.

A far rientrare la preoccupazione però ci pensa da li a poco proprio Amadeus che sbuca alle spalle della moglie e invitato da Mara a farsi avanti consola e tranquillizza Giovanna come può, nonostante il bacio mancato!