Sabaudia, aereo ultraleggero precipita. Morto il pilota

Terribile incidente avvenuto a Sabaudia durante la mattinata di domenica 30 gennaio. Il comune e tutti i suoi cittadini sono stati sconvolti da un grave incidente aereo. L’aereo era un ultraleggero, decollato da poco dall’aviosuperficie di Nettuno, poco distante da lì. L’aereo è precipitato in una zona di campagna, finendo all’interno di un cortile di una casa nella frazione di Bella Farnia, una zona molto vicina ad un centro abitato. Per il pilota dell’ultraleggero non c’è stato purtroppo nulla da fare, è morto sul colpo durante lo schianto.

Sul luogo sono subito giunte le forze dell’ordine e i soccorsi. Nonostante il tempestivo intervento del 118, intervenuto con l’eliambulanza, non si è potuto far nulla per il pilota, che è stato subito dichiarato morto. Sono in corso tutte le dovute indagini delle forze dell’ordine che tenteranno di far luce sulla faccenda. Il tutto rimane ancora una questione molto delicata e intricata. Non sono infatti ancora chiare tutte le corrette dinamiche della vicenda. Non si conoscono i motivi che hanno causato un tale incidente. Potrebbe essersi trattato di un guasto del veicolo, o forse il pilota potrebbe aver avuto un malore o un colpo di sonno.

Si tratta solo di possibilità, purtroppo per il momento l’incidente resta senza spiegazioni. Gli abitanti di Sabaudia sono ancora sotto shock per quanto accaduto.