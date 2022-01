Ilary Blasi conferma i preferiti per “L’Isola Dei Famosi” 2022. Nel cast l’amato attore romano, tra le coppie svelata anche l’identità dell’inviato.

In preparazione per la sedicesima edizione de “L’Isola Dei Famosi” le novità riguardanti il cast iniziano, di giorno in giorno, a propagarsi molto velocemente. Se nelle scorse settimane i nomi di alcune delle coppie che verranno trasportate nelle Honduras sembravano essere ormai confermati, nella giornata di oggi le aspettative si presenterebbero ben diverse.

La conduttrice romana Ilary Blasi ha finalmente scelto, tra i preferiti, l’inviato adatto a questa nuova stagione del reality. Nel frattempo, tra le numerose coppie in attuale sorteggio, l’ulteriore conferma di due grandi celebrità appartenenti al mondo dello spettacolo avrebbe iniziato ad emozionare non poco il pubblico da casa.

“L’Isola Dei Famosi” le ultime: il grande attore è nel cast, svelato anche il nome dell’inviato

Ebbene, tra le personalità studiate ed infine scelte per partecipare alla nuova edizione, è stata confermata in primis la presenza del poliedrico attore e produttore romano, Nicolas Vaporidis. Classe 1981, di origini greche, ed attivo per la settimana arte a partire dai primissimi anni 2000, l’attore oltre ad essere una piacevole sorpresa per i telespettatori rappresenterebbe anche un buon partito tra i single di quest’appuntamento.

Ad affiancarsi al protagonista di “Notte Prima Degli Esami” sarà invece un noto imprenditore romano e chiacchierato tronista di “Uomini e Donne”. Si tratta dell’ex partner della showgirl Antonella Mosetti, Alex Nuccetelli. Il quale, dopo aver rinunciato a partecipare alla passata edizione de “L’Isola”, avrebbe ora dimostrato di essere pronto a cimentarsi in questa nuova avventura.

Ilary ha contemporaneamente deciso di allontanare i rumors sulla scelta del suo partner in studio. La conduttrice ha infatti confermato la presenza del quarantaquattrenne conduttore, speaker di origini milanesi, nonché ormai storico inviato del reality, Alvin. Infine, e forse per sormontare la disdetta provocata dalle focose aspettative sul futuro approdo della coppia Guendalina Tavassi – Floriana Secondi, un eventuale ritorno dell’ex naufraga Carmen Di Pietro potrebbe, allo stesso modo, rappresentare per la produzione una scelta meno azzardata.

Un’ultima ora avrebbe inoltre previsto la possibilità di accogliere nella trasmissione anche la soubrette ed ex gieffina, Matilde Brandi. Non resterebbe ora che attendere la conferma ufficiale.