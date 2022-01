Un uomo di 68 anni è morto ieri mattina nei boschi di Capannori (Lucca) dopo essere stato colpito da un proiettile durante una battuta di caccia.

Nella tarda mattinata di ieri un uomo di 68 anni ha perso la vita durante una battuta di caccia con alcuni amici nelle campagne di Capannori (Lucca). Il 68enne sarebbe stato raggiunto al collo da un colpo d’arma da fuoco, partito accidentalmente dal fucile di un compagno, e si è accasciato al suolo.

Immediata la chiamata ai soccorsi che, giunti sul posto, non hanno potuto far nulla per il cacciatore. Intervenuti i carabinieri a cui ora sono affidate le indagini per determinare la dinamica dei fatti.

Lucca, raggiunto al collo da un colpo di fucile: 68enne muore durante una battuta di caccia

Battuta di caccia si trasforma in tragedia con la morte di un uomo di 68 anni. È accaduto nella tarda mattinata di ieri, domenica 30 gennaio, nel territorio di Capannori, comune in provincia di Lucca.

La vittima è Romano Dal Porto, 68enne residente a Capannori. Secondo le prime informazioni, come riporta la redazione de La Nazione, l’uomo si era recato sui Monti Pisani con alcuni compagni per una battuta di caccia al cinghiale. Durante la battuta, un colpo di fucile, partito dall’arma di uno dei cacciatori, ha centrato al collo Dal Porto che si è accasciato al suolo privo di sensi.

Tempestivo l’intervento dei soccorsi del 118 che, giunti sul luogo della tragedia, hanno provato a rianimare il 68enne. Considerata la gravità della situazione è stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso. Purtroppo, i medici non hanno potuto far nulla per la vittima, deceduta a causa delle gravi ferite riportate.

Oltre ai soccorritori, sono arrivati anche i carabinieri che hanno avviato gli accertamenti e le indagini per ricostruire nel dettaglio l’accaduto. Il pubblico ministero, scrive la redazione de La Nazione, ha aperto un fascicolo d’indagine per omicidio colposo.

Incredulità e sgomento nella comunità di Capannori per la morte di Dal Porto, che lascia due figlie. Tanti i messaggi di cordoglio apparsi anche sui social nelle ultime ore.