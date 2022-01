Maria De Filippi. La queen della televisione italiana non si smentisce mai: c’è riuscita di nuovo

Maria De Filippi. Chi ha vinto la gara di share e ascolti della serata del 29 Gennaio 2022? Scopriamo insieme i dati delle preferenze del pubblico italiano

Qual è stata l’offerta televisiva di ieri, 29 Gennaio 2022? Quali sono stati i dati di ascolto?

Su Rai Uno è andato in onda il programma di attualità “Porta a Porta” con Bruno Vespa in una puntata speciale in seguito alla rielezione di Sergio Mattarella a Presidente della Repubblica. Rai Due ha trasmesso in prima visione una puntata della serie tv statunitense “F.B.I.”, stagione 4 – episodio 4, dal titolo “Conosci te stesso”. Su Rai Tre è andato in onda il film storico drammatico “La conferenza” con Philipp Hochmair, Johannes Allmayer, Thomas Loibl.

Canale 5 ha allietato il suo pubblico con lo show condotto da Maria De Filippi “C’è posta per te”. Su Italia 1 è andato in onda il film d’animazione per i più piccoli “Cattivissimo me 3”. Su Rete Quattro abbiamo potuto vedere la puntata speciale del programma di approfondimento “Quarta repubblica”, condotto da Nicola Porro, sempre in occasione dell’elezione del Presidente della Repubblica Italiana.

Ascolti tv del 29 Gennaio 2022: chi ha vinto la gara di share?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da C’è Posta Per Te (@cepostaperteufficiale)

Il vincitore di ascolti della serata del 29 Gennaio 2002 è “C’è Posta per Te” con Maria De Filippi che ha interessato una cifra record di ascoltatori, ben 5.627.000 pari al 31.1% di share. Settimana dopo settimana è al numero 1.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Le Donatella, Giulia Provvedi sirenetta in bikini: la piroetta a 360° manda in paradiso – VIDEO con finale a sorpresa

Al secondo posto troviamo “Porta a Porta – Tg1 Speciale” con Bruno Vespa che ha catturato 1.660.000 spettatori pari all’8.8% di share.

Scopriamo gli altri dati:

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Elodie è “in attesa…”: la notizia che sconvolge i fan..Chi al suo fianco? La grande verità…FOTO

Rai Due: “F.B.I.” – 1.173.000 spettatori pari al 4.8% di share.

Rai Tre: “La conferenza” – 1.076.000 spettatori (5.1% di share)

Rete Quattro: “Speciale Quarta Repubblica” – 813.000 spettatori con il 3.7% di share.

Italia 1: “Cattivissimo me 3” – 1.136.000 spettatori pari al 4.9% di share.

Tv8 : “Un Marito per Natale” – 374.000 spettatori con il 1.7% di share.

La7: “ In Onda – Speciale Quirinale” – 1.142.000 spettatori con uno share del 4.9%.

Nove: “Il Cacciatore di Anoressiche” – 243.000 spettatori con l’1% di share.