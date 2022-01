“Fisico & Gambe Top” Martina Colombari, posa impeccabile e corpo perfetto ma il ritocco non convince – FOTO

Martina Colombari, la conduttrice e attrice in una posa inequivocabile anche se il web non le perdona una cosa.

Martina Colombari, la conduttrice e attrice nota per la sua esperienza trentennale in televisione, lascia tutti senza fiato foto dopo foto. L’ex Miss Italia ama sperimentare cose nuove mettendosi alla prova con pose alternative che richiedono certe abilità.

Il suo è un profilo variegato dove appaiono diversi momenti, da quelli dediti al relax insieme alla famiglia agli scatti più professionali. Ogni post ha un comune denominatore, la bellezza: i suoi occhioni azzurri e la sua incredibile presenza la incoronano ancora oggi tra le più belle Miss di sempre. Nell’ultima sua foto non si smentisce: esplosione di sensualità, un’elasticità invidiabile. Ma qualcosa non convince il web.

Martina Colombari, la posa estrema non convince: pioggia di critiche

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Martina Colombari (@martycolombari)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Nunzia De Girolamo mostra la figlia dopo la malattia: “La luce di un tunnel”. Due gocce d’acqua – FOTO

Posa impeccabile, quasi divina Martina Colombari in quest’ultimo post apparso sui social solo un’ora fa. A testa in giù, una verticale perfetta ed un equilibrio assolutamente da invidia. A ciò si riferisce quanto riportato in didascalia: “Procurati momenti di calma interiore e in questi momenti impara a distinguere l’essenziale dal non essenziale” una citazione di Rudolf Steiner.

I fans sono allibiti dell‘incredibile forza della ex modella. I commenti fioccano di complimenti ed apprezzamenti anche sul fisico visto che essendo in costume spiccano le lunghissime gambe: “Fisico & Gambe Top” scrivono sul social. Nonostante tutto comunque l’atmosfera che si respira sulla pagina ufficiale dell’artista è diversa dal solito.

Le critiche sollevate da numerosi utenti riguardano proprio lo scatto, accusata infatti di aver abusato di Photoshop. “Procurati qualcuno che sappia usare Photoshop con più maestria” scrive un fan, incrementando i malumori sotto al post.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Fabrizio Corona, un uomo fa outing: “Si, mi sono innamorato”. Il nome è clamoroso

La diretta interessata non risponde al riguardo e piuttosto preferisce tacere. Occorre però precisare una cosa, magari lo sfondo è stato aggiunto successivamente ma la splendida fisicità è 100% originale e la perpendicolare poi, è un qualcosa di unico.