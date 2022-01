“Matrimonio a prima vista” lei è incinta dell’ex marito di una delle partecipanti: ”Se cresce la pancia non…” FOTO

Francesca Musci e Andrea Ghiselli sono pronti a compiere il grande passo: l’annuncio su Instagram ha reso felici i loro migliaia di fans

Francesca Musci e Andrea Ghiselli hanno fatto sognare l’Italia con la loro storia d’amore. I due non si sono conosciuti un modo tradizionale, ma d’altronde a nessuno dei partecipanti di Matrimonio a Prima Vista succede così. Nel programma, infatti, degli sconosciuti si ritrovano a sposarsi con altri perfetti sconosciuti, nella speranza che le loro vite siano abbastanza compatibili. per Andrea e Francesca non è andata così.

Andrea e Francesca hanno partecipato ad edizioni diverse, i loro cammini non avrebbero mai dovuto incrociarsi e, secondo le regole del programma, ad oggi i due dovrebbero essere sposati con altre persone, ma l’amore lo hanno trovato l’uno con l’altro. Ad oggi sono una delle coppie più amate uscite dal programma di Real Time.

Anche Andrea e Francesca hanno avuto i loro piccoli momenti no, le loro crisi, ma ne sono sempre usciti più forti di prima. Proprio per questo motivo, ad oggi sono piuttosto convinti di volere una vita insieme e hanno deciso di compiere il grande passo: metteranno su famiglia. Francesca è incinta di 15 settimane e non potrebbe essere più felice di così.

Francesca lo ha annunciato con un post che ha pubblicato sul suo profilo di Instagram. “Se mi cresce la pancia questa volta non è colpa mia (men che meno se si parla della pancia di @andreaghiselli91)“. Le congratulazioni questa volta sono state d’obbligo: Andrea e Francesca, d’altronde, sono la dimostrazione che è davvero possibile trovare l’amore a Matrimonio a Prima Vista. Anche se non succede mai in un modo convenzionale.

I due hanno ricevuto anche tantissimi auguri da parte dei loro ex compagni di viaggio, che hanno visto nascere l’amore tra di loro quando nessuno avrebbe mai potuto immaginarlo.