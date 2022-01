I giorni della merla si stanno facendo sentire in tutto il Paese, il freddo gelido continua a far battere i denti agli italiani. Vediamo la situazione nel dettaglio.

Ancora cattivo tempo in Italia, una nuova perturbazione coinvolgerà quasi tutto il Paese, specie dal Centro al Sud. Dovrebbe durare due giorni, ovvero oggi e domani ma tutto potrebbe cambiare nelle prossime ore.

La perturbazione è la numero 7, e da questa mattina sta coinvolgendo diverse zone del Paese, specie le regioni del Centro e Sud Italia. Durante la notte un’ondata di gelo ha abbassato le temperature oltre lo zero, causando non pochi problemi nelle aree interne.

Non solo gelo ma anche pioggia soprattutto in Liguria, Romagna, Toscana, Puglia e Sicilia. Previste anche abbondanti nevicate sulle Alpi e nebbia in Pianura Padana, per l’appunto si invita alla massima prudenza, soprattutto alla guida.

Le temperature caleranno in tutta Italia ma saranno contenute e più alte rispetto la media stagionale.

Altra perturbazione altra corsa, l’Italia nella morsa del mal tempo

La parola d’ordine è freddo, saranno ancora giorni gelidi, soprattutto la notte tra il 31 gennaio ed il 1 febbraio, si leveranno i venti da Nord e copiose precipitazioni si abbatteranno sull’Italia Centrale e nelle zone adriatiche, arrivando fino in Sicilia.

Previste abbondanti nevicate fino ad 800 metri tra l’Abruzzo ed il Molise, qualche fiocco bianco cadrà anche in Puglia, sull’Appennino meridionale ed in Sicilia, graziata al momento la Calabria.

Sull’Italia soffierà la Tramontana, previste folate molto forti. La situazione dovrebbe migliorare tra la notte del 1 febbraio ed il 2, ma è ancora tutto da vedere. Nel frattempo non ci resta che coprirci.