Malore sul divano, muore imprenditore 59enne: a fare la tragica scoperta la figlia

Dramma nella mattinata di ieri, domenica 30 gennaio, a Piancavallo, piccola frazione di Aviano, comune in provincia di Pordenone. Mauro Frandoli, imprenditore 59enne di Vacile di Spilimbergo, è morto mentre si trovava nella sua casa di montagna colpito da un improvviso malore.

Frandoli, titolare dell’azienda omonima che si occupa della produzione di bastoni e accessori per tende, scrive Il Gazzettino, aveva raggiunto la casa di Piancavallo per festeggiare nel weekend la promozione a maestro di sci del figlio. Dopo aver trascorso la serata di sabato insieme ai figli e gli amici, il 59enne era rientrato in casa. Al mattino successivo, dopo essersi svegliato e fatto colazione, si sarebbe coricato sul divano. Qui lo ha ritrovato la figlia esanime.

Lanciato l’allarme, presso l’appartamento sono arrivati gli operatori sanitari del 118 a bordo di un’ambulanza. A nulla sono valsi i tentativi di rianimazione dei soccorsi che alla fine si sono arresi dichiarando il decesso dell’uomo, sopraggiunto per un improvviso arresto cardiaco.

La tragica notizia ha sconvolto l’intera comunità di Vacile di Spilimbergo, dove Frandoli era molto conosciuto per la sua attività lavorativa. Tanti i messaggi per la famiglia dell’imprenditore che lascia la moglie ed i tre figli. Tra questi quello della Fisi (Federazione Italiana Sport Invernali) del Friuli, di cui il 59enne era componente della commissione sci alpino.