“Un posto al Sole” rivelate le verità nascoste: ora il pubblico saprà tutto

“Un posto al Sole”: quello che avete sempre visto nella fiction ma non nella realtà. Vi sveliamo come stanno le cose

“Un posto al sole” rimane la soap opera più amata dagli italiani. Un filo diretto li lega ormai da anni e ogni sera un nuovo appuntamento è seguito e atteso con grande trepidazione ed interesse. Molti i personaggi storici che continuano ad essere presenti, altri, invece, sono andati via con non poca tristezza da parte del pubblico.

Ma si sa, in un filone che evolve e si modifica, come quello di “Un posto al Sole”, questa sorte non può che essere inevitabile. Tutte le vicende della soap si svolgono a Palazzo Palladini, una suggestiva location in uno dei luoghi più belli di Napoli, ma voi avete mai visto qual è la villa nella realtà e quali sono i legami con lo storico programma di Rai 3? Vi sveliamo tutto.

“Un posto al Sole”: quello che non avete mai saputo

Palazzo Palladini, la storica residenza nella quale si svolgono le vicende dei personaggi di “Un posto al Sole” è, nella realtà, Villa Volpicelli, una sontuosa residenza che si trova sulla collina di Posillipo davanti al Vesuvio.

Questa location attira ogni anno tantissimi turisti e fan della soap che in visita nella città partenopea non possono non fare una tappa alla residenza. Voi l’avete mai vista? Non tutto quello che vediamo nella soap è uguale alla realtà.

Tra gli angoli più suggestivi presenti nella soap, c’è certamernte la terrazza che si affaccia sul golfo di Napoli e che dà il nome al Palazzo ed è gestita da Franco, per conto della sorella che si trova in Nuova Zelanda. Altro angolo, tra i più prestigiosi dell’ambientazione è l’appartamento Palladini che adesso è nelle mani di uno degli storici personaggi, Roberto Ferri.

Si affianca poi, l’appartamento Poggi, oggi abitato da Renato ma un tempo molto abitato dalla famiglia Poggi. Al primo piano, poi, troviamo l’appartamento Graziani di Renato Poggi e quello Bruni Giordano in cui oggi risiedono Raffaele ed i figli. Infine casa Sartori, l’unico appartamento composto da due piani dove vive Filippo con la famiglia.

Al piano terra, poi, le cantine. In una vive Alberto, un tempo proprietario del palazzo ma che oggi si è dovuto accontentare di questo piccolo spazio dove ha ricavato un mini appartamento.

Si affiancano poi quella del portiere abitata a lungo da Raffaele che dopo essersi trasferito al primo piano ha ceduto la cantina a Guido Del Bue. Infine l’ultima che per lungo tempo ha ospitato Vittorio e Patrizio ma che ora potrebbe riservare delle sorprese.