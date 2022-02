Sanremo 2022, “Domenica”: il significato della canzone di Achille Lauro

L’artista romano torna al Festival di Sanremo che l’ha consacrato in questi ultimi quattro anni. Ecco qual è il brano che presenta in gara.

Da ospite d’eccezione a cantante in gara. Achille Lauro torna sul palco dell’Ariston da protagonista e lo fa per la quarta volta consecutiva. Questa volta porterà una canzone ritmata che rientra perfettamente nel suo stile, mescolando pop e rock.

A proposito del suo attesissimo ritorno ha dichiarato: “E’ un po’ come tornare a casa mia, quello che faccio sul palco è sempre fatto in maniera molto spontanea, sono nella mia comfort zone”.

In molti sono pronti a scommettere che il suo pezzo diventerà un nuovo tormentone con un ritornello che si alterna tra fischi e battimano.

Testo e significato di ”Domenica”

Insieme ad Achille Lauro, sul palco ci sarà un coro gospel americano come lui stesso ha annunciato: “La canzone fa parte della riedizione dell’album ‘Lauro’. Avrò il privilegio di ospitare con me sul palco l’Harlem Gospel Choir di New York, uno dei cori gospel più famosi del mondo”.

Ma qual è il significato della canzone che Lauro presenta a Sanremo?

Parla di una libertà estrema, della domenica che è il giorno in cui ognuno fa quello che vuole e quello che decide di essere. Il giorno in cui ci si diverte e si gode la vita.

TESTO: “DOMENICA”

È come i cani che si annusano, oh no

Oppure i gatti che girano al porto

Negli occhi è rock ‘n’ roll

Sembra ti tocchino

Oh my God

Città peccaminose

Donne pericolose

L’amore è un’overdose

150 dosi

Oh sì, sì

Fanculo è Rollin’ Stone

Ah ah ah

È zucchero e lampone

Mi ingoia come un boa

Lei dice “come osi”

Poi mi spoglia

È come un ladro

No

Le tratto bene se no si innamorano ah, ah

Più tardi in camera

Sì poi ti chiamerò

È come fosse domenica

Baby, è ancora presto, presto

È come fosse domenica

Si domani poi vedrò

Come no

È come fosse domenica

Domenica

È come fosse domenica

Domenica

Oh no, no

E se li fisso non rispondono

Esco dal bagno con 3 figli e moglie

E mamma guarda come dondolo

Ho un brutto voto dopo il compito

La sposo? La sposo, come no

Le voglio bene ma mi dò per morto

Ah ah ah

Sta vita è un roller coaster,

Romanzo rosa, no piuttosto un porno

Oh

È come fosse domenica,

Baby è ancora presto, presto

È come fosse domenica

Sì, domani poi vedrò

Come no

È come fosse domenica

Domenica

È come fosse domenica

Domenica

Oh no no